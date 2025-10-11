Los hoteles de Burgos esperan un "fin de semana fuerte" por el Pilar, aunque el festivo en domingo frena las reservas

Los hoteles de Burgos afrontan con optimismo el próximo puente del Pilar, aunque la festividad caiga en domingo y complique las cifras de pernoctaciones. Así lo ha señalado Luis Mata, presidente de la Asociación de Hoteles de Burgos, quien asegura que, pese a las particularidades del calendario, la ocupación será muy elevada.

“Realmente no es un puente, para nosotros es un fin de semana fuerte, dado que puente-puente es en muy pocas comunidades, entre ellas Castilla y León, y no lo es en ninguna de nuestras principales emisoras de turistas, como puede ser Madrid, Cataluña o País Vasco”, explica. Aun así, reconoce que el movimiento será notable: “En tema de hoteles, esperamos un fin de semana muy fuerte y el domingo, pues un poco raro, llamémoslo”, cuenta en COPE.

A fecha del jueves, las reservas rondaban el 75% para el viernes, con la expectativa de que el impulso de última hora y las pernoctaciones de peregrinos eleven la cifra “a una ocupación de en torno al 90% de las habitaciones”. El sábado se presenta incluso mejor: “El sábado ahora mismo está rondando ya el lleno desde hace días. Quedan habitaciones contadas, básicamente por cancelaciones y queda muy poquito”, afirma Mata.

el lunes 13, un "día extraño"

El domingo, sin embargo, será más flojo debido a la coincidencia de la festividad con ese día. “En este caso de este puente, sí. No hay un año que se llevan todos los puentes bien. El año que caiga mal esto del Pilar, te viene mal el del Trabajador, etcétera”, señala. Aun así, el festivo autonómico del lunes en Castilla y León suavizará la situación: “Estamos ahora mismo con un volumen de reservas que roza para ese día el 50%, que tampoco está del todo mal para un día tan extraño”.

El perfil del visitante en esa jornada será diferente, con más peso del turismo extranjero y del peregrino: “A base de peregrinos, a base de que todavía hay bastante extranjero por la zona, de un perfil de gente mayor que prefiere salir fuera de temporada alta, y más la gente de Castilla y León, esperamos tener en torno a un domingo con entre el 50 y el 60% de ocupación, a un precio de oferta”, apunta el presidente de los hoteleros burgaleses.

la semana cidiana llenó los hoteles

Mata también ha hecho balance positivo de la Semana Cidiana, que acaba de celebrarse en la ciudad. “Para lo que es la ocupación, lo central de forma absoluta y categórica es el fin de semana. Ha sido un fin de semana muy, muy bueno. Son fines de semana, estos de septiembre, octubre, que ya de por sí son muy potentes, y lo cierto es que el hecho de que esté el Cidiano le pega ese empujón para que acabe siendo un fin de semana muy potente, como lo ha sido este año”, explica.

A lo mejor, hay también que irse poquito a poquito reinventando cada año en el Cidiano Luis Mata Presidente de la Asociación de Hoteles de Burgos

Respecto a posibles cambios de cara al futuro en la celebración de este evento, Mata considera que la clave está en ir innovando poco a poco: “Seguramente, a lo mejor hay que también irse poquito a poquito reinventándose cada año. A lo mejor esa persona se engancha porque hay novedades todos los años. Pero en cualquier caso, está funcionando poco a poco bien, va creciendo y estamos contentos con ello”.