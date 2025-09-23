La cafetería de la estación Rosa Manzano reabre en Burgos tras seis años cerrada: inversión, empleo y la llegada del AVE

La estación de tren Rosa Manzano de Burgos vuelve a contar con cafetería tras seis años de cierre. Desde diciembre de 2019, los viajeros solo podían recurrir a dos máquinas expendedoras para tomar un café o un tentempié rápido mientras esperaban el tren, después de que la empresa adjudicataria abandonara el servicio por la baja afluencia de pasajeros.

La llegada del AVE en 2022 ha transformado esa realidad: de 325.000 usuarios anuales se ha pasado a rozar los 570.000, lo que ha hecho viable la reapertura del local. La nueva concesionaria se encargará de la explotación durante la próxima década y ya ha invertido 68.000 euros en modernizar el espacio, el doble de lo exigido en el concurso público. El establecimiento ocupa 273 metros cuadrados en la planta baja y contará con dos terrazas, una interior y otra exterior.

La responsable de la cafetería, Sonia Guillén, reconoce en COPE que el servicio era muy necesario: “Tener una estación alejada y sin cafetería era como algo que no se concebía. Pero al final se ha podido, lo hemos conseguido y aquí estamos, por muchos años más”.

gran afluencia de clientes en los primeros días

Los primeros días de funcionamiento han superado las expectativas. Guillén asegura que la respuesta de los clientes ha sido muy positiva: “Ha sido un boom. Llevamos apenas tres días y la verdad es que estamos todos súper contentos”. Una apertura que repercute positivamente en los viajeros: "Una estación que no tenga un sitio para tomarte un café o una cerveza no tiene mucho sentido”, comentaba Humberto, uno de los pasajeros que aguardaba su tren.

El negocio ha supuesto también la creación de empleo local, con seis puestos de trabajo cubiertos por vecinos de Burgos.

Con el respaldo de un mayor flujo de pasajeros, una plantilla local y una imagen renovada, la cafetería de la estación Rosa Manzano encara su nueva etapa con el reto de consolidarse como un servicio esencial para Burgos y sus viajeros.