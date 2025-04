Las campanas más antiguas de la Catedral de Burgos han repicado a mano este lunes en un homenaje solemne por el fallecimiento del Papa Francisco, en una acción reservada solo para ocasiones de especial relevancia como la muerte de un canónigo, un obispo, o como en este caso, la del máximo representante de la Iglesia católica en el mundo.

el sentimiento detrás del toque de difuntos

El toque ha sido realizado de forma manual por uno de los miembros de la Asociación de Campaneros de Burgos, Ismael de la Iglesia, que ha hablado de la carga emocional del momento. “Por un lado, como un privilegio; por otro lado, una muerte siempre es una pena. Nuestra religión nos lleva al consuelo de que más allá está la vida eterna y el reino de los cielos, pero en el mundo terrenal una pérdida es una pérdida”, ha señalado Ismael de la Iglesia, que en alguna ocasión ha tenido que hacer sonar las campanas en homenaje a alguna “persona más cercana, alguien de tu familia, un amigo, alguien del pueblo, que has conocido a esa persona”.

Raúl González y Dani Blánquez El histórico momento en el que las campanas de la Catedral de Burgos repican a mano en homenaje al Papa Francisco

Ismael de la Iglesia se ha desplazado hasta la capital para hacer sonar las campanas a mano, a pesar de que habitualmente, suenan a través de un sistema automático. Sin embargo, en este caso tan especial, es necesaria la presencia de un campanero que convierta el momento en único. “Si se programase, se podría tocar con esto. Pero sí es verdad que estos aparatos no dan ese calor humano, esa sensibilidad... ya no solo hablo de emociones. La capacidad que tiene un aparato electrónico no es la capacidad que tiene una persona con sus manos, que se ha desarrollado como un músico profesional. No hay ningún aparato que pueda tocar el saxofón como lo puede tocar un saxofonista profesional. En esto ocurre igual”, explica.

las campanas más antiguas de la catedral de burgos

Entre notas graves y solemnes, Burgos ha rendido un último tributo al Papa Francisco, con el sonido centenario de sus campanas más antiguas. El relojero burgalés Antonio Cano ha explicado que las dos campanas protagonistas del toque de difuntos son la "campana madre" y la "campana Mauricio", ambas datadas aproximadamente en torno al año 1600. “Son extraordinarias, pese a que la aleación de la época no era tan pura como la actual”, ha comentado Cano. De cobre, estaño y un poco de plomo, una de ellas alcanza un peso de más de 1.400 kilos y mide aproximadamente 1,32 metros de diámetro.

Estas campanas no se utilizan para toques habituales, ni repiques ni volteos, y se reservan exclusivamente para momentos tan significativos como el de hoy. “Son las originales de principios de la catedral”, comentaba Cano.