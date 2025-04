El sentido mensaje del arzobispo de Burgos ante la muerte del Papa Francisco: "Todo está cumplido"

En la mañana de este 21 de abril, Lunes de la Octava de Pascua, hemos conocido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. La Archidiócesis de Burgos llora la muerte del Santo Padre y reza para que Dios le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua.

El arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, se une al dolor de la Iglesia por la pérdida del Papa y, ante esta noticia, recuerda «las palabras del Señor en la cruz ‘todo está cumplido’ (Jn 19,30). Una vida cumplida: primero, en la llamada vocacional como jesuita, después como obispo y al final como sucesor de Pedro durante años muy fecundos. Él ha querido poner en el centro de la Iglesia a los preferidos de Dios, a aquellos que viven en las periferias existenciales», ha rememorado.

Por ello, invita a los fieles a orar por su eterno descanso y a recordarle en la Oración de los fieles durante las celebraciones eucarísticas, y pide que en todas las parroquias y comunidades se ofrezca la eucaristía por su eterno descanso. «Que el Señor le conceda el premio de todos sus desvelos. Nosotros honraremos su memoria y su recuerdo en favor de toda la humanidad y en el servicio impagable por la Iglesia», concluye.

La archidiócesis celebrará una misa funeral por su eterno descanso el próximo lunes, 28 de abril, a las 18:00h en el altar mayor de la catedral de Burgos.

Mario Iceta señala en COPE el legado del PAPA Francisco

En Mediodía COPE, el arzobispo de la Archidiócesis de Burgos, Mario Iceta, ha compartido sus primeras impresiones tras la inesperada noticia. "Ha sido una sorpresa, sobre todo después de verle hace apenas unas horas en la Plaza de San Pedro", ha confesado el prelado, que también es médico de formación.

Iceta reveló que sus propios colegas médicos ya advertían que la recuperación del pontífice era "sorprendente" tras haber sufrido una neumonía bilateral. "Con 87 años, ese tipo de dolencias dejan secuelas importantes. Por eso fue tan esperanzador verle orientado, animado, aunque con dificultad para hablar", recordó.

Un legado con tres ejes claros

Durante la entrevista, el arzobispo destacó tres grandes líneas que, a su juicio, definen el legado de Francisco:

La exhortación apostólica 'Evangelii Gaudium' , como plan programático luminoso.

, como plan programático luminoso. La centralidad de los pobres y las periferias existenciales , como núcleo de la acción pastoral.

, como núcleo de la acción pastoral. El proceso sinodal, que ha marcado el rumbo de la Iglesia en la última década.

"Ha sido un Papa que nos ha enseñado a mirar hacia fuera, hacia las heridas del mundo", afirmó Iceta.

Una figura con múltiples lecturas

El arzobispo también abordó con Jorge Bustos las distintas interpretaciones, a veces ideologizadas, sobre el pontificado de Francisco. "Él mismo hablaba del poliedro. Ha tenido una acción con muchas facetas: desde lo social de Fratelli Tutti o Laudato Si, hasta lo profundamente espiritual de Gaudete et Exsultate. Por eso no se puede definir con una sola palabra", afirmó.

Preguntado por las críticas por no haber hecho más o ido más rápido, Iceta recordó que "los tiempos de la Iglesia no son los de la política o las empresas. Son más lentos, pero calan como el agua en la tierra". También quiso subrayar que el objetivo del Papa no es satisfacer ideologías, "sino servir al Evangelio".

Mario Iceta no quiso despedir la charla sin pedir una oración "por el alma de un Papa que ha cambiado la historia".