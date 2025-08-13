Mañana negra en las carreteras burgalesas: mueren dos hombres en Sasamón y Mansilla de Burgos

Fallece un hombre en un accidente de tráfico en la A-231 en Sasamón (Burgos)

Una persona ha fallecido en Sasamón (Burgos) en un accidente de tráfico ocurrido a las 06.49 horas de este miércoles en la carretera A-231, la autovía de León, en sentido Burgos. Dos vehículos han chocado por alcance y el coche en el que viajaba la víctima ha terminado incendiándose. Todavía no han trascendido más datos de esta persona.

El otro implicado en el accidente es un joven de 25 años que ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario de Burgos.

@BomberosBurgos Fallece un hombre en un accidente de tráfico en la A-231 en Sasamón (Burgos)

Hasta el lugar del siniestro han acudido Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos, y Emergencias Sanitarias. Junto con la ambulancia SVB, también se ha acercado personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental y se ha activado, además, una UVI móvil, aunque no llegó al accidente por no ser finalmente necesaria.

@BomberosBurgos Fallece un hombre en un accidente de tráfico en la A-231 en Sasamón (Burgos)

En lo que llevamos de 2025, 13 personas han fallecido en las carreteras de Burgos, cinco más que el año pasado a estas alturas.

fallece un ciclista en mansilla de burgos

La otra víctima mortal es un ciclista de 52 años, que ha muerto a las 9.20 horas en la carretera BU-622, en la salida de Mansilla de Burgos. El hombre sufría una caída y quedaba inconsciente.