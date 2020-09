El equipo directivo del IES Diego Marín Aguilera de Burgos dimite en bloque por la falta de docentes

El equipo directivo del IES Diego Marín Aguilera, situado en la capital burgalesa, anunció su dimisión en bloque ante la “enorme carencia de recursos” por la falta de 15 docentes y la imposibilidad de garantizar todas las medidas de seguridad marcadas por la Dirección Provincial de Educación de Burgos, según informó la Sección Sindical de Enseñanza de CGT Burgos a través de un comunicado.

“El poco margen de decisión de los equipos directivos de los centros docentes, unido a la falta de gestión de la Dirección Provincial, ha provocado un caótico comienzo de curso en este instituto”, señalan. Asimismo aseguran que pese a la implicación y trabajo llevado a cabo por los miembros del centro, resulta “imposible” atender a todos los grupos de alumnos y garantizar todas las medidas de seguridad establecidas frente al COVID-19.

En el escrito señalan que pese a que se ha protestado con insistencia a la Dirección Provincial, no han obtenido “solución alguna”, y añaden que la inspectora, adscrita al I.E.S sugirió que “todos los profesores, les tocara o no, hicieran guardias y que no veía la gravedad de la incidencia”.

Asimismo, desde el sindicato denuncian también la falta de personal de limpieza, y recuerdan que el pasado viernes 18 de septiembre se repuso a una limpiadora que se fue en el mes de junio por traslado. “No han mandado a ninguna de las dos personas con quienes iban a incrementar el servicio de limpieza, personas muy necesarias en un centro con cinco edificios y talleres”. Además, informan que tampoco se ha repuesto la plaza de Servicios a la Comunidad, y añaden que una jefa de estudios, ayudada por profesores voluntarios, están sacando el programa 'Releo' adelante, “dedicando tiempo personal”.

Por otro lado, acusan a la Dirección Provincial de no permitir que se impartan algunas optativas de Bachillerato, a pesar de tener profesores en la plantilla con horario disponible. Una situación que aseguran que ha obligado a alumnos del centro a matricularse a distancia en las optativas elegidas por ellos. Asimismo añaden que se suprimieron grupos de Formación Profesional antes de que se cerrara el plazo de matrícula.