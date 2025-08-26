Detenido en Burgos tras perseguir con un cuchillo a una menor de edad cuando regresaba a su domicilio de noche

Un hombre, de entre 25 y 30 años, ha sido detenido en Burgos tras perseguir a una menor de edad con un cuchillo cuando ésta regresaba a su casa, en la zona del centro, cerca del Castillo de Burgos.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.30 horas del pasado viernes 22 de agosto. El 112 recibió la llamada de los padres de la adolescente después de que la chica, asustada, lograra refugiarse en su portal y avisara a su familia.

Según la denuncia, el individuo la había seguido en silencio, cuchillo en mano, hasta la puerta del edificio. Sus padres bajaron rápidamente a la calle y, según fuentes policiales, fue la madre quien se topó con él cara a cara. En ese momento, el sospechoso llegó a amenazarla también, mostrando el arma y lanzándole frases intimidantes. Ella consiguió escapar y reunirse con su marido, mientras ambos avisaban a la Policía.

El agresor trató de huir, pero gracias a la descripción y a la rápida actuación de la Policía Nacional, junto a la Policía Local, el hombre fue localizado poco después en su propio domicilio, muy cerca del lugar del incidente. Los agentes recuperaron allí el cuchillo que presuntamente habría utilizado.

El detenido pasó a disposición judicial y el juez ha impuesto ya una orden de alejamiento respecto a la vivienda de la víctima.