Daniel de la Rosa, sobre si organizar la Vuelta a Burgos: "La respuesta claramente es que sí"

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, fue rápido a la hora de tomar medidas cuando todo apuntaba ya que las cosas no pintaban bien. El 11 de marzo, por ejemplo, suspendía los mercadillos textiles de venta ambulante 15 días por estar en cuarentena por coronavirus dos de sus vendedores que tuvieron contacto con los positivos de Miranda (en aquel entonces Miranda era el foco de contagios de coronavirus de Castilla y León). Al día siguiente cerró los centros municipales y recomendó no usar el transporte público.

Pregunta: Hoy Burgos entra en la fase 1. ¿Había ganas?

Respuesta: La verdad es que estábamos todos muy ilusionado de que pudiéramos dar este paso con seguridad y yo creo que los burgaleses estamos también convencidos de que tenemos que afrontarlo con la máxima precaución y esa corresponsabilidad nos va a dar la seguridad necesaria para ir recuperando nuestras vidas y hoy es un buen día para empezar a hacerlo.

P: ¿Le hubiera gustado llegar a esta fase 1 en otras condiciones?

R: Intento que no me condicione ni me contamine ningún tipo de información en un clima de confrontación, que es el que estamos comprobando que se está reproduciendo desde el principio sobre todo en la escala política nacional.

Creo que los alcaldes estamos demostrando, en su conjunto, que somos una administración que ha sabido responder como nadie a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas del primer día y creo que también se nos está valorando por eso mejor que ninguna otra administración.

P: El 13 de abril el Ayuntamiento celebraba el primer pleno ordinario por vía telemática que daba cobertura ejecutiva a la modificación presupuestaria de crédito para ayudar a empresas, autónomos y familias. Cuatro días más tarde, en sesión ordinaria, se aprobaba por unanimidad un paquete de seis millones y medio de euros. ¿Es lo mejor que se ha conseguido a nivel de consenso y de medida real en cuanto a la gestión de toda esta crisis del Covid-19 en Burgos?

R: Sin duda. Burgos fue la ciudad de Castilla y León que antes llegó a trasladar medidas concretas, consiguió presupuesto y está ahora mismo abriendo las convocatorias para ayudar a las familias, a las personas en riesgo de exclusión, más vulnerables, pequeñas y medianas empresas, a los sectores más perjudicados, hostelería y el comercio.

Y ha sido gracias a que en ese momento, aunque solo fuera ese momento, supimos todos los grupos políticos, el alcalde pero también el resto de portavoces en 48 horas aparcar nuestras diferencias, priorizar lo realmente importante, nuestra gente, y poner encima de la mesa las propuestas que habíamos venido haciendo unos y otros. Demostramos que la política cuando quiere es capaz de ser útil a la gente y por lo tanto me siento muy orgulloso.

Después de ese gran acuerdo llegarían frases como por ejemplo “Consejera, todos somos personas antes que políticos”, como le decía a Verónica Casado cuando se echaba a llorar en una comparecencia pública… A partir de ahí la situación se ha ido tensando un poco pese a ese gran acuerdo…

Se habla de promoción y en este ámbito anunciaba que con Diputación iba a llevar a cabo acciones de promoción conjunta para promover el turismo cuando todo esto pase, ya que hay que pensar un poco más allá. Está de actualidad la decisión sobre Vuelta Ciclista a Burgos. ¿Si decidiera el Ayuntamiento con estas condiciones y sabiendo la posibilidad de abrir el calendario internacional y contar con los mejores, aprovecharía la oportunidad para promocionar la ciudad como ofrece esa bicoca que supone 5 días de televisión a nivel mundial?

Sin duda. Si las garantías que nos están ofreciendo desde la Unión Ciclista Internacional y la propia organización de España, que entiendo también que está decidida a que esta carrera sirva de prueba, no solo para la carrera nacional sino también para el Tour de Francia, y si las autoridades sanitarias han comprobado que el calendario está de acuerdo a las instrucciones que les han podido trasladar a los distintos responsables del ciclismo, ¿por qué la Vuelta Ciclista Burgos y su organización -esto es la Diputación de Burgos- no va a poder celebrarla con las máximas garantías de seguridad? Yo creo que si se está planteando es porque, a priori, se entiende que es posible y por lo tanto desde el punto de vista la decisión que debiera tomar la Diputación Provincial la respuesta es claramente que sí, que adelante. Es un escaparate inigualable.

Tenemos la necesidad, además, de combinar esa prudencia y responsabilidad y Burgos necesita de instrumentos de promoción para colocarnos en el mapa como un destino seguro y atractivo y qué mejor escaparate que la Vuelta a Burgos como fase previa al Tour de Francia, donde vendrían los mejores ciclistas, donde se retransmitiría para todos los países y donde se pudiera comprobar, después de las noticias que hemos trasladado al escenario internacional de cómo se ha comportado la pandemia en nuestro país, imágenes inmejorables, por lo que animaría a la Diputación Provincial a que tomara una decisión en este sentido.

Se asombraba por el cambio de criterio, decía el pasado 18 de mayo, de la Junta respecto a pasar a la Fase 1. ¿Le sorprende aquello más o menos que la intervención de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que algunas comunidades autónomas podrían dejar el estado de alarma, que el turismo vuelve en julio y que tendremos fútbol dentro de prácticamente 15 días? ¿Se está corriendo mucho ahora?

Yo confío en que la decisión adoptadas por las administraciones que son competentes sobre la gestión de esta pandemia, como es la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, que aún mantiene se mando único para todo el país, estarán asesorados por los mejores expertos sanitarios y los mejores epidemiólogos, aquellos que saben de lo que hablan, expertos en este tipo de cosas. No quiero pensar que sea por ninguna ocurrencia. Ahora bien, yo siempre he sido de los que ante la duda he pedido prudencia porque es mucho más peligroso dar un paso adelante en falso que aguantar unos días en una frase como podía ser la Fase 0, que fue muy cuestionado por qué Castilla y León no avanzaba tan rápido como otras Comunidades Autónomos. Yo creo que las cosas se han hecho relativamente bien, sobre todo respecto a la cuestión sanitaria.

Creo que es una suerte que tengamos al frente de esta pandemia a una consejera que es médico y tiene una gran reputación como tal y además es muy sensible a lo que pueda ocurrir en la población general. Sé que he recibido también elogios por parte del vicepresidente reconociendo el trabajo que como alcalde y como Ayuntamiento hemos hecho para intentar evitar más contagios y más pérdidas de vidas en nuestra en nuestra ciudad y por eso me molestó que el señor Mañueco en una comparecencia el pasado domingo contradijera la línea de flotación de la base del criterio con el que se había venido trabajando hasta ahora. Siempre que se den los pasos con seguridad, se puede y se debe hacer. Ahora, si no es así y si hay realmente criterios sanitarios que no lo recomiendan, por favor, seamos prudentes.

¿Cuántas veces ha pensado “qué complicado me lo está poniendo mi partido el frente al gobierno España”?

En absoluto. Yo creo que el Gobierno de España ha cometido errores pero los estamos cometiendo todas las administraciones. Pero son muchos los aciertos y parece muy injusto decir que el Gobierno de España haya retrasado la toma de decisiones a principios de marzo, teniendo información. Es que yo no puedo entender que, teniendo información, no hubieran actuado antes, pero es que todos los países están cometiendo el mismo tipo de errores. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, lo que pasa es que habrá decisiones más acertadas y otras equivocadas.

Y por eso no quiero, de verdad, ser crítico con un responsable político por lo menos mientras esté planteada esta lucha y todavía no le hemos ganado la batalla al virus. Ahora lo que toca es arrimar el hombro y ayudarnos los unos a los otros, y por eso siempre voy a mantener un discurso conciliador, basado en el consenso entre administraciones y el respeto y huir de esa confrontación, de esa tensión, de tanto odio que se traduce en las palabras de muchos responsables políticos de todos los partidos, debo reconocer, a nivel nacional sobre todo, lo que es absolutamente decepcionante.

