Cuenta atrás: 3 días para la huelga de basuras en Burgos a las puertas de Semana Santa

Quedan 3 días para que comience la huelga indefinida de basuras en Burgos capital y los trabajadores y la dirección de Urbaser siguen sin llegar a un acuerdo. Una situación que viven con mucha preocupación los vecinos de la ciudad y el propio Ayuntamiento de Burgos, que asegura "no es buena para la ciudad a las puertas de una Semana Santa con nuestros hoteles con una capacidad de lleno total y con cientos de turistas que se llevarán una mala imagen". Así lo apunta el concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, que apela "a que, por favor, se sienten e intenten llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto".

La huelga está convocada para el próximo domingo 2 de abril a las 10 de la noche. Un parón que "dañará a la ciudad y su imagen durante las próximas semanas y que causará perjuicios importantes a la ciudad", apunta Temiño.

Ante este problema, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido establecer unos servicios mínimos. Se trata de un 55% para los días de diarios, que podrían variar del 50 al 60%. Los servicios mínimos para los días festivos se sitúa en una horquilla de entre el 93 y el 95%.





El responsable del área de Medio Ambiente insiste en que el 47% de trabajadores que no acudirán a su puesto de trabajo son personal de limpieza. "Hemos priorizado la recogida de residuos frente a la limpieza viaria", recalca Josué Temiño, quien insiste que el conflicto entre la plantilla y la empresa es algo que debe solucionarse entre ellos y que el Ayuntamiento no puede intervenir más que como mero mediador, pero en ningún caso modificar el contrato "ya que solo es posible para cambiar ciertas prestaciones y servicios, no para aumentar la masa salarial de los de los trabajadores. Eso la ley no lo permite".

El edil es tajante a la hora de señalar que "no podemos poner la chequera encima de la de la mesa. Eso sería ilegal e iría en contra de la ley y del propio contrato firmado".

La Subdelegación del Gobierno, a petición del Ayuntamiento de Burgos velará con la Policía Nacional porque la huelga se desarrolle de forma pacífica y también por el derecho de los trabajadores que no secunden el parón.

Pese a todo, Josué Temiño dice ser "optimista" a falta de tan solo tres días para la anunciada huelga indefinida y sentencia que espera que "lleguen a un acuerdo entre ambas partes y cesen este conflicto, que acerquen posturas por el bien de todos, cierren un acuerdo en la negociación de su convenio colectivo y comprendan que cualquier otra opción que no sea la de un acuerdo dañará nuestra ciudad, dañará nuestra imagen y dañará la convivencia de nuestros ciudadanos y la salubridad de Burgos en las próximas semanas".