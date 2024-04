¿Cuándo empezarán las multas por la Zona de Bajas Emisiones de Burgos?

Visualiza esta zona de la capital burgalesa. Sitúate en la Universidad Isabel I, justo al final de la calle Fernán González, y muévete hacia el norte a lo largo de todo el Paseo Francisco Salinas. Ahora, ubícate en la calle San Lesmes, que conecta Plaza España con la calle Vitoria. Y luego, en la calle Miranda. A mayores, se suman las calles Francisco Salinas, Fernán González, Doña Jimena y San Esteban, así como la pasarela de la Evolución Humana, el puente de Santa María y el paseo de la Audiencia.

El área delimitada por estas calles de la capital va a ser la Zona de Bajas Emisiones "Burgos Central", a la que solo vas a poder acceder con tu coche si tienes una pegatina de la DGT de tipo B, C o ECO; o un vehículo histórico. También estará regulado el estacionamiento en esta zona.

También podrán acceder a la ZBE, bicicletas y vehículos de movilidad personal, además de aquellas personas que estén domiciliadas en alguna de las calles pertenecientes a esta área, en el Registro de Vehículos de la DGT, taxis y automóviles de arrendamiento con conductor y vehículos de uso compartido o multiusuario.

Asimismo, tendrán acceso los vehículos de los que dispongan las personas físicas o jurídicas empadronadas dentro de la ZBE, ya sean en propiedad, usufructo, ‘renting’ o ‘leasing’, los que pertenezcan a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los que tengan matrículas extranjeras o diplomáticas (siempre que sus características se equiparen a los distintivos ambientales autorizados), vehículos de emergencias y cuyos titulares o arrendatarios dispongan de plazas de garaje dentro del área.

Por otro lado, se garantizará el acceso a los vehículos de transporte público colectivo, discrecional y regular de uso especial que den servicio a las líneas que circulan por las calles afectadas por la ZBE, aquellos con acreditación para prestar servicios en la vía pública (suministros de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones), vehículos municipales, automóviles de empresas o autónomos cuya actividad se ejerza dentro del perímetro establecido, vehículos de entrega de medicamentos, distribución de mercancía y recogida de residuos, así como los que accedan a aparcamientos públicos.

Cuando empiezan las multas por la ZBE

Antes del 31 de diciembre de 2024 tiene que estar lista, con la instalación terminada de las cámaras y puntos de control, que velarán por que no entren a la zona los vehículos no autorizados. Si no se termina el proyecto antes de lo que marcan estos plazos, el Ayuntamiento de Burgos no podrá optar a los fondos europeos. Eso sí, no se va a empezar a multar hasta que no pasen 18 meses desde su instalación completa. Es decir, las primeras sanciones van a empezar en 2026.

Esta zona de bajas emisiones ha sido tema de debate entre los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento. El área que se ha aprobado en Junta de Gobierno Local reduce 1/3 el proyecto socialista del mandato anterior. Según el PSOE, esto podría poner en peligro los fondos europeos. Desde el PP lo niegan y han tenido que negociar con Vox, para que esta zona no se viera reducida todavía más. "Vox quería limitar esta Zona de Bajas Emisiones a lo que es prácticamente la zona peatonal. No sería una mejora de las que nos exigen. Entendemos que sí se cumple en este caso, con lo que establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es una mejora de esta zona en municipios de más de 50.000 habitantes. No tienen por qué verse afectados los fondos europeos, ahora estamos preocupados más bien por los plazos", ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros.

Hoy se ha aprobado el borrador de la ordenanza en la Junta de Gobierno Local y este lunes, pasará por pleno extraordinario para ser aprobada de manera inicial. Deberá estar terminada antes del 31 de diciembre.