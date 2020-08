Un camarero de Covarrubias (Burgos), primer reinfectado por covid-19 en España

Nadie está libre del coronavirus, ni siquiera quienes ya han pasado la enfermedad. El ejemplo lo encontramos en la localidad burgalesa de Covarrubias. Allí se han contagiado 5 personas, uno de ellos por segunda vez. Es el primer reinfectado diagnosticado en España y su caso está en estudio por las autoridades sanitarias.

Se llama Óscar. Tiene 45 años y es camarero de un restaurante en Covarrubias. Hace meses se contagió por covid-19. A las pocas semanas se encontró mal y tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Burgos tres días. Sufrió una neumonía y superó la enfermedad.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE OSCAR EN COPE BURGOS Herrera en COPE 26-08-20

Cuando se recuperó, volvió al trabajo. "Cuando me dieron el resultado negativo en el test PCR me dijeron que no veían claro si tenía anticuerpos pero bueno tampoco te esperas volverlo a coger", señala Óscar a los micrófonos de COPE.

Estuvo en contacto con un positivo que ha hecho que este lunes él haya sido uno de los 5 contagiados que forman un brote localizado en esta localidad burgalesa.

Este barcelonés afincado en la provincia de Burgos asegura que no se lo esperaba, "sobre todo porque las noticias dicen que normalmente el que lo pasa genera anticuerpos".

Covarrubias es conocido por ser proclamado uno de los pueblos más bonitos de España.

Afirma que cuando le llamo el médico de Covarrubias se lo tomó "un poco como broma" pero no era así. "Me dijo no majo, me acaba de llegar el informe y es así". "Se enteró antes el médico que el rastreador.Y te quedas en shock. Dices no puede ser otra vez", añade.

Ahora han tenido que cerrar el restaurante de esta conocida localidad burgalesa y someter a test a todos los compañeros de trabajo. Hasta que no den dos test negativos no podrán volver a abrir.

Su testimonio espera que sirva de ejemplo para los que se relajan en reuniones familiares o de amigos. "Yo trabajo en un restaurante y veo este tipo de cosas. Cuando vas a atender las mesas, por ejemplo, quedan vasos de los anteriores clientes que lo dejamos a propósito para que vean que esa mesa ha sido ocupada, para que nos dé tiempo a desinfectar todo. Se marchan los que estaban antes y enseguida hay otros sentados y vas y les dices oye que hay que desinfectar y te dicen tranquilo no pasa nada... Pues sí que pasa. Yo dos veces contagiado y aquí otros 4 pasando la enfermedad.

Por suerte, esta vez es asintomático, pero el susto no se lo quita nadie.