Ayala presenta una candidatura de gobierno para que la ciudad “salga de la paralización que arrastra"

La candidata del PP al Ayuntamiento de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado una candidatura de gobierno basada en “el sentido común, la capacidad, el convencimiento, el trabajo y la ilusión”. Así es como definió al equipo de las 30 personas que le acompañan en su lista para alcanzar la Alcaldía de la capital burgalesa tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Un acto en el que Ayala estuvo arropada por el vicesecretario general nacional de Organización del PP, Miguel Tellado, y el presidente de los ‘populares’ burgaleses, Borja Suárez, así como de otros miembros de la junta directiva provincial. Además de los integrantes de la lista, entre otros, acudieron el exalcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio; el senador y exalcalde Javier Lacalle; los diputados Sandra Moneo y Jaime Mateu; el consejero de Sanidad y procurador en las Cortes, Alejandro Vázquez; así como el viceportavoz en las Cortes, Ángel Ibáñez.

En este sentido, Ayala apuntó que “no perderá ni un minuto en criticar” al candidato socialista Daniel de la Rosa porque “eso es algo de perdedores” y dejó claro que su objetivo es “solo uno”, dijo, que es “salir de la paralización que la ciudad arrastra en estos cuatro años”. “Burgos debe tener rumbo y futuro”, exclamó.

“Burgos no puede perder cuatro años más”, reiteró Cristina Ayala, antes de defender su equipo capaz de “hacer un Burgos mejor”. “Aquí está todo mi compromiso y no haré otra cosa, después de que los burgaleses me elijan como alcaldesa, que dedicarme en cuerpo y alma a nuestra ciudad, la que me vio nacer y crecer”, destacó.

Ayala calificó a su candidatura como “un equipazo que va a transformar la ciudad de Burgos” y que quienes le acompañan en la candidatura son “un verdadero equipo de Gobierno”. “Estamos en el proyecto del sentido común, la capacidad, el convencimiento, el trabajo y la ilusión”, aseveró Ayala antes de agradecer a sus compañeros que “hayan salido de su zona de confort para trabajar por Burgos”.

La candidatura, valoró Ayala, está conformada por 30 hombres y mujeres de Burgos “que van a decirles a todos los burgaleses que quieren batirse el cobre todos los días por su ciudad”. La lista, dijo, cuenta con una gran renovación y con una edad media más joven que la anterior. Así, el número dos de la lista es el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, graduado en Historia, Geografía e Historia del Arte, que está seguido por el exvicerrector de la Universidad de Burgos (UBU), doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Manso, y por el empresario y actual concejal César Barriada.

Después, aparecen la concejal ‘popular’ que ejerce la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento tras la salida de Carolina Blasco, Andrea Ballesteros, Yolanda Barriuso, Ángel Jesús Manzanedo, el vicepresidente de la Federación Provincial de Hostelería, Fernando de la Varga, el ingeniero agrónomo e hijo del exalcalde de Burgos Valentín Niño, Carlos Niño, Carolina Álvarez, José Antonio López, Mila del Campo, Paula Sanz, Guadalupe García y Santiago Ausín.

También integran la lista María Cruz Hernáiz Manuel, Victorino Burón, Antonio Javier del Álamo, Pablo Blanco, María del Carmen Santillana, Mercedes Díez, Miguel Ángel Martín, Hugo Fernández, Bryant Alexander Corniel, María Lourdes Benedidt, Sonia Araceli Hoyuelos y el actual presidente de la Diputación, César Rico.

“Ilusión y fuerza”

Por su parte el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, que fue el encargado de abrir el acto, se dirigió a los asistentes señalando que el PP de Burgos tiene que hacer hoy una doble reflexión. La primera, dijo, pedir a los miembros de la candidatura “ilusión y fuerza” en la andadura que comienza y, en segundo lugar, les pidió “concienciación” para representar bien todos los estratos sociales y capacidad de gestión, frente a la “incapacidad” que, recriminó, “ha demostrado el PSOE llevando a la ciudad a una paralización absoluta”. “Burgos debe volver a ser la ciudad que siempre ha sido, competitiva e influyente”, puntualizó.

Suárez explicó que “el PP ofrece un partido de clase, trayectoria y muy buenos ejemplos de saber hacer las cosas”. “Un partido que tiene muy claro lo que no le gusta y planta cara, por ejemplo, a la ley ‘Solo sí es sí’ o que entiende que las familias son y deben ser el eje”. “El PP es todas y cada una de las personas que forman parte de él y estamos en las mejores manos, las de Cristina Ayala, que sabe lo que hace, una persona cercana, con reflejos, que sabe escuchar y gestionar”, concluyó.