ASAJA Burgos estudia pedir indemnizaciones por limitar la Junta de Castilla y León las horas de cosecha

ASAJA estudia en Burgos y Soria la posibilidad de que el decreto de limitación de horas de cosecha y empacado por riesgo de incendios, que dictó la Junta de Castilla y León en julio, no se ajuste a la ley, en cuyo caso recomendarán a todos los afectados que reclamen compensaciones patrimoniales.



El presidente de ASAJA Burgos, Esteban Martínez, ha explicado que podrían reclamar los maquinistas de cosechadoras y los propietarios de las fincas afectadas.



Ha destacado que el caso más llamativo de perjuicio es el del Valle de Valdelucio (Burgos), donde el retraso de la cosecha propició que la zona se viera afectada por una fuerte tormenta de granizo que arruinó prácticamente todo el cereal.



En rueda de prensa en Burgos, el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido también que se modifique la Ley de Montes para mejorar la definición de los montes, que en este momento incluyen las zonas de bosque pero también el resto de zonas no cultivadas.



Ha explicado que esto provoca que cuando se prohíbe cosechar a menos de 400 metros de una zona declarada de monte afecte prácticamente a la totalidad de terrenos de Castilla y León, algo que no ocurriría si solo tuvieran esa catalogación las zonas arboladas o de bosque.



ASAJA ha instado también a la Consejería de Medio Ambiente a que se convoque en septiembre una mesa de análisis y resultados de los incendios de este verano para analizar las “necesarias medidas” de cuidar el territorio en invierno con tareas de limpieza y la ejecución de cortafuegos.



Tras recordar que las máquinas que trabajan el campo no son responsables de la mayoría de los incendios que se registran en Castilla y León, Donaciano Dujo ha insistido en que la mayoría de los incendios que tienen este origen se quedan en conatos porque los agricultores están en el lugar e intervienen antes de que la situación se agrave.





La cosecha de cereal cae a la mitad en Castilla y León con 4,5 millones de Toneladas

La cosecha de cereal de este año en Castilla y León se ha quedado en 4,5 millones de toneladas, muy por debajo de los 8,5 millones de 2020 o los 7 de 2021, ha informado el presidente de ASAJA en la comunidad, Donaciano Dujo.



En rueda de prensa, Dujo ha destacado el bajo rendimiento provocado por las elevadas temperaturas y la falta de agua, que se sitúa en 2.350 kilos por hectárea, mientras que con los precios actuales de combustible, abono y otros gastos será necesario un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea para obtener alguna rentabilidad.



Pese a que el precio del cereal está alto, entre 320 y 340 euros frene a los 180 euros por tonelada que se pagaron en 2020, no llega para compensar el incremento de gastos.



Dujo acusa a todas las administraciones, desde las europeas a las estatales y las autonómicas, de no ayudar a agricultores y ganaderos en la actual situación, en la que se suma al incremento de costes de producción el efecto de la sequía y las atípicas elevadas temperaturas.



Aunque se ha centrado en el cereal, el presidente de ASAJA en Castilla y León ha advertido también de reducciones importantes en las cosechas de maíz y en la próxima campaña de patata y remolacha, también debido a la falta de agua y las elevadas temperaturas.



Esta situación también afectará a la vendimia, que se adelantará en toda la comunidad y, aunque tendrá buena calidad, será más corta en cantidad.



Como ejemplos, ha apuntado que la primera denominación de origen que vendimia habitualmente, la de Rueda, comenzará el 20 de agosto, un mes antes de lo habitual, mientras en la Ribera del Duero adelantarán la vendimia una o dos semanas.