Así es el Málaga CF: un rival con talento y dos nombres propios que examina al Burgos CF en El Plantío

El Burgos CF ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso liguero, que le enfrentará al Málaga CF en El Plantío. En el podcast 'La Pizarra' de COPE Burgos, el analista Luis Sierra ha desgranado las claves del conjunto andaluz, un equipo que llega a Burgos con un punto menos en la clasificación. El análisis también parte de la autocrítica tras el empate contra el Granada, donde el equipo blanquinegro fue señalado por su falta de iniciativa en casa.

Cargando…

Un rival 'híbrido' con talento joven

Sierra describe al Málaga CF como un "equipo híbrido", equilibrado en defensa y ataque, y formado por "chavales muy jovencitos, de mucho talento, muy intenso, de mucho empuje, de mucha energía", en palabras del propio Luis Miguel Ramis. A pesar de su reciente derrota en casa ante el Cádiz (0-1), el conjunto malagueño se presenta como un adversario competitivo, con un registro de dos victorias, dos empates y dos derrotas en las seis jornadas disputadas.

Nombres propios y carencias ofensivas

El analista pone el foco en dos jugadores clave del Málaga. En la portería destaca a Alfonso Herrero, de quien valora su "regularidad muy alta", mientras que en ataque señala al extremo diestro Larrubia como su figura más desequilibrante. "El extremo derecho, que es un zurdo, es con diferencia el mejor", afirmó Sierra. Junto a ellos, jóvenes como Chupe, Joaquín o Lobete aportan experiencia en la categoría.

El extremo derecho, que es un zurdo, es con diferencia el mejor" Luis Sierra Analista de fútbol y exjugador profesional

Sin embargo, el principal problema del Málaga reside en su faceta ofensiva. Según Sierra, al equipo le falta "creación por dentro" y, sobre todo, "pegada arriba". Esta carencia se refleja en sus cifras, ya que solo han conseguido anotar cinco goles en seis jornadas, un promedio inferior a un gol por partido que evidencia sus dificultades para generar peligro.

LaLiga Miguel Atienza, jugador del Burgos CF

La obligación del Burgos CF en El Plantío

Tras el análisis del rival, Luis Sierra concluye que el Burgos CF tiene la obligación de cambiar la imagen mostrada ante el Granada y asumir un rol protagonista con el balón. "Tenemos que ser más protagonistas con el balón, porque jugamos en el Plantío", insistió el analista, subrayando que no se puede especular con el resultado en casa.

Tenemos que ser más protagonistas con el balón, porque jugamos en El Plantío" Luis Sierra Analista de fútbol y exjugador profesional

Para Sierra, el empate en casa "no es bueno", y recuerda que los rivales ya dan por positivo sumar un punto en El Plantío. Por ello, considera que el Burgos CF, como favorito para el encuentro, debe imponer su juego, llevar la iniciativa y demostrar su superioridad para conseguir una victoria necesaria que le permita seguir fuerte en su estadio.

dónde ver y escuchar el burgos CF - Málaga CF

La séptima jornada de LaLiga Hypermotion entre el Burgos CF y el Málaga CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 28 de septiembre desde las 15:45 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos , la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva española.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel (que emite en toda España, pero tiene foco en País Vasco, Navarra y La Rioja), Guuk (con foco en País Vasco y Navarra), Telecable (con foco en Asturias), R (con más foco en Galicia, Cantabria y León), Embou (con más foco en Aragón) y PTV Telecom.