74-84. El UBU Tizona, cada vez más cerca de la gloria

El UBU Tizona suma su tercera victoria consecutiva en el Lydia Valentín de Ponferrada ante un correoso rival que apretó hasta el final en un partido muy físico donde todos los jugadores se exprimieron hasta el último segundo. Una vez más la veteranía de los jugadores azulones fue fundamental en el último compás del partido para sumar una nueva victoria para seguir en la zona alta de la clasificación. Galarreta con dieciocho puntos volvió a ser fundamental para sumar el triunfo.

El encuentro arrancó con dos rivales muy medidos que no conseguían sumar una ventaja suficiente que permitiera el error ofensivo. Después de cinco minutos de juego donde la igualdad fue máxima (12-11) tan solo el parcial de 0-9 con los puntos de Galarreta, Ayoze y Pablo Román imprimían un marcador favorable para los burgaleses 12-20) a falta de 2:14 para finalizar el primer cuarto.

El UBU Tizona supo mantener la renta hasta el inicio del cuarto siguiente que comenzó con el marcador de 18 a 25. Pablo Román con un tiro a tablero y Pape Sow con un buen triple aumentaron la renta hasta los doce puntos en el primer minuto y medio del cuarto (18-30). Pese a la adversidad, el Cat&Rest no perdió su sitio en la pista y continuó desplegando su juego en busca del error burgalés para volver al encuentro. Smith con Prince y Ferrando devolvían al partido a los ponferradinos (28-32) a falta de 4:26 para el descanso. Kody acababa con el parcial local, pero aparecía McDonnell y Smith de nuevo para igualar aún más el encuentro con poco más de tres minutos y medio por delante para el intermedio (33-34).

Con el conjunto leonés enrachado, fue cuestión de tiempo que el marcador cambiara de dominador. Un triple de Mc Donnell con dos minutos por delante colocaba al Ciudad de Ponferrada por delante en el marcador (38-36). Pablo Román, que ha realizado su mejor partido de la temporada con el Tizona hasta la fecha, devolvía la ventaja a los burgaleses en el marcador después de conseguir un 2+1. Andy Ramírez quiso compensar la jugada con un lanzamiento exterior que no entró e Iván Martínez, desde más allá de la línea de 6,75 rompía de nuevo el partido y permitir a los burgaleses llegar al asueto con ventaja en el marcador (40-43).

Tras el paso por vestuarios, la igualdad se mantuvo en la pista. Placide Nakidjim por parte visitante y Kerwin Smith por de lado local intercambiaron puntos en el arranque antes de que Luis Ferrando anotara un triple para devolver las tablas al electrónico (47- 47). Kody y Casanova aumentaron dos puntos más cada casillero antes de que el Tizona desplegara todo su potencial para imprimir un parcial arrollador de 0-14 que colocaba el 49-63 a dos minutos de finalizar el cuarto. Sin embargo, tras el parcial de 0-14, llegó el parcial de 14-0 de los locales para igualar el encuentro al minuto y medio del último cuarto (63-63), dejando el partido de nuevo abierto a todo.

Los errores en ambos conjuntos eran penalizados con crueldad por el rival y con pocos minutos para el final, el acierto iba a ser fundamental para sumar la victoria.

Andy Ramírez quiso echarse el peso de su equipo, pero la fortuna no estaba de su lado. Primero Nakidjim y después Iván Martínez desde el tiro libre devolvieron la ventaja a los visitantes antes de que Alberto Ruiz de Galarreta llegara al rescate una vez más en el momento clave con un soberbio triple que descolocaba al Ciudad de Ponferrada (66- 70).

Los minutos seguían corriendo y la presión caía de lado leonés que, alentado por el público buscaba el imposible ante el equipo revelación de la temporada. Sin embargo, de nuevo la veteranía sería clave para para sumar el tercer triunfo consecutivo. McDonnell buscaba el triple con corazón para seguir con opciones en los últimos compases sin éxito y Ayoze y Kody aumentaban la renta para la desesperación del conjunto local (68-76).

Con tres minutos para el final, el encuentro tomaba color burgalés ante un Cat&Rest que no iba a perder la cara al partido. Tshilumbu con un tiro libre y Mc Donnell que, persiguiendo el triple, conseguía el acierto exterior, imprimía una última presión a un UBU Tizona que se mostró intratable (72-76). En unos minutos finales de tensión, la mano no tembló a Galarreta que no falló los lanzamientos adicionales para mantener una ventaja fundamental que Johan Kody maquilló para establecer el resultado final de 74 a 84 para el UBU Tizona.

Una victoria de oficio que permite a los burgaleses seguir en la segunda posición de la tabla antes de recibir en El Plantío el próximo sábado al Basket Navarra, equipo que anotó 100 puntos a los burgaleses en el partido de la primera vuelta.

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO

CAT&REST INTRAGAS CLIMA CDP: Quinteto inicial: Luis Ferrando (25), Rafa Casanova (4), Taevaunn Prince (11), Sean McDonnell (16) y Kerwin Smith (16). También jugaron: Daniel Stefanuto (8), Andy Ramírez (2), Ángel Infante (-), Joel Tshilumbu (5) y Sergio Soarez (4). Entrenador:

UBU TIZONA Quinteto inicial: Ayoze Alonso (12), Tury Fernández (3), Alberto Ruiz de Galarreta (18), Placide Nakidjim (11) y Johan Kody (14). También jugaron: Iván Martínez (12), Pablo Román (15) y Pape Sow (3). Entrenador: José Luis Cubillo. Parciales: 18-25 / 22-18 / 19-20 / 15-21