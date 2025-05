La Pizarra 4x33: Las preguntas sobre el Burgos CF que no respondió Luis Miguel Ramis

Burgos - Publicado el 19 may 2025, 12:30

El Burgos CF se despide definitivamente del sueño del playoff tras caer por la mínima en Ipurua (1-0). El equipo de Ramis cuajó una buena, aunque discreta, primera parte, con una clarísima ocasión en el minuto 6 tras una gran jugada de Arroyo que a punto estuvo de convertir la delantera burgalesa. El conjunto blanquinegro adelantó líneas y forzó errores del rival, pero el gol no llegó.

Cuando mejor estaba el Burgos, una acción desafortunada en el área acabó en penalti de Grego Sierra sobre Antonio Puertas, que transformó Corpas. El tanto hizo mucho daño al conjunto burgalés, que perdió chispa y no logró volver a meterse en el partido.

En la segunda mitad, el Burgos apenas inquietó a un Eibar que supo gestionar la ventaja. La expulsión de Grego Sierra en el tramo final terminó de cerrar cualquier opción de empate. Con esta derrota, los de Ramis caen en la clasificación y se esfuman las escasas opciones de luchar por el ascenso. Sorprende que tras 3 derrotas en los últimos 4 partidos, Ramis dijera en COPE que el equipo está "en su mejor momento". Cuestiones como esta son las que analizamos en el podcast de esta semana. El profesor Luis Sierra analiza punto por punto todas las preguntas que se le hicieron al entrenador del Burgos CF y a las que no obtuvimos respuesta. Cuestiones que preocupan a la afición blanquinegra y de las que quisimos ser su altavoz, por lo que desgraciadamente no responder a ellas es no responder a los aficionados del Burgos Club de Fútbol.