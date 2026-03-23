La Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca pide "Que los precios bajen con la misma celeridad que han subido"

Este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial de Estado, ha entrado en vigor el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno Central para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Son dos Reales Decretos, uno de ellos con rebajas de impuestos y otro con la congelación de los precios del alquiler. Un total de 80 medidas por valor de más de 5.000 millones de euros.

¿Cómo te van a afectar estas medidas?

El primer decreto incluye rebajas de impuestos sobre la electricidad del 60 por ciento; rebajas en los carburantes de hasta 30 céntimos por litro; un 10 por ciento de reducción en el IVA aplicable al gas natural, pellet y leña o la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.

Podría haberse realizado un esfuerzo mayor con los productos de primera necesidad" Francisco León Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca

Desde la Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca aplauden cualquier medida que venga a compensar “la carestía” que ha originado la guerra de Irán, si bien su presidente Francisco León, considera que “siempre puede hacerse más”. Echa en falta Paco León, medidas para compensar la subida de los precios en productos de primera necesidad como el pan, la lecho o el aceite de oliva. También hace un llamamiento el presidente de este organismo a los empresarios para que “bajen los precios con la misma celeridad con la que los subieron”.

El presidente de la Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca, lamenta que en el caso de la reducción de los precios de las gasolina, en algunos lugares no se está aplicando en su totalidad.

Lo que sube ya no baja o desciende muy poquito" Francisco León Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca

Paco León ha lamentado que por regla general “lo que sube ya no baja o desciende muy poquito”. Recuerda el presidente de la organización de consumidores que “lo que no suben son los salarios”, por lo que insiste en su llamamiento a los empresarios para que tengan esto en cuenta ya que si los consumidores “no tienen capacidad económica las empresas son las principales afectadas”.