El TSJ de Castilla y León podría pronunciarse sobre la Zona de Bajas Emisiones de Ávila antes de que las sanciones económicas comiencen a ser efectivas

A partir del 1 de julio si no cumples con la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones para acceder al centro podrás encontrarte con multas de hasta 200 euros. Pero puede ser que para esa fecha ya exista sentencia al recurso presentado por un grupo de vecinos afectados.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fijado la votación y el fallo para el próximo 29 de mayo. Según Pablo Casillas, abogado y portavoz de este grupo de vecinos, la sentencia podría dictarse antes del 1 de julio, si bien todavía cabría recurso de casación al Tribunal Supremo.

En este punto surge la pregunta de ¿Qué hacer con las sanciones económicas si no hay sentencia firme antes del 1 de julio teniendo en cuenta que esta Zona de Bajas Emisiones está recurrida? Pablo Casillas recomienda que en este caso se recurra la sanción.

Los vecinos demandantes sostienen que Ávila, con una acreditada calidad del aire, es una de las ciudades donde se podría haber luchado por la no implantación de Zona de Bajas Emisiones, como así han hecho otras ciudades.

Afirma Casillas que aunque “se ha dicho que un mandato de Europa, no es verdad, puesto que no está establecido en ninguna directiva y no se exige en todos los países”.

Lamenta Pablo Casillas que la Ordenanza municipal “es arbitraria y no cumple con la normativa estatal”, aseverando que únicamente se han tenido en cuenta criterios de movilidad y no de calidad del aire, ni acústicos.

También lamentan estos vecinos que la ordenanza no analiza y no da solución legal a cuestiones que afectan a normas de esta naturaleza como la renovación de los vehículos de los vecinos con ayudas económicas, los efectos para los vecinos y titulares de negocios, soluciones alternativas para el acceso a esta zona de transporte público ecológico o el aparcamiento de residentes que no tiene garaje, teniendo en cuenta además la eliminación de plazas de aparcamiento.

Casillas ha llegado a comparar al equipo de Gobierno con la Santa Inquisición y a su portavoz, José Ramón Budiño, con Torquemada por la forma en que ha llevado a cabo la gestión de esta zona y las quejas de los vecinos al respecto.

LO QUE DICE EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

José Ramón Budiño, portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, ha defendido que “Tenemos la Zona de Bajas Emisiones que precisa Ávila” y la van a “defender”.

Se respalda el portavoz en el requerimiento de la Unión Europea, apelando a su responsabilidad como Gobierno municipal “le pese a quien le pese”.

El portavoz de Por Ávila en el Ayuntamiento ha subrayado que se ha trabajado en la ordenanza “transparencia”, poniendo en duda que los vecinos denunciantes la hayan “leído”.