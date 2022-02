El Tribunal Supremo contra la “arbitrariedad” en el test psicotécnico de las oposiciones a policía

El Tribunal Supremo se ha pronunciado contra la “arbitrariedad” en el test psicotécnico de las oposiciones a policía





Esta nueva sentencia del supremo admite el recurso de dos aspirantes a la Policía Foral de Navarra que fueron rechazados tras valorar su personalidad y sentencia que no se respetaron “los principios de transparencia”.





El TS considera que se vulneran los principios de publicidad y transparencia por desconocer todos los extremos que deben ser conocidos por los aspirantes antes de hacerse las pruebas porque “no se conoce ni el perfil profesiográfico ni qué se mide, es decir, no se conocen las variables que se evalúan (ya sean aptitudes- verbales, de razonamiento o de interpretación- aspectos de la personalidad-estabilidad y control emocional- capacidades- de decisión y habilidades sociales, etc)

Además, argumenta Ángel Galindo, no se conoce cómo se mide porque no hay sistema de valoración en las bases de la convocatoria. tampoco se concreta en las bases la nota mínima o máxima para aprobar. tampoco se dice si una variable pesa más que otra en la valoración final, etc· y ha explicado que “tampoco se define cómo se corrige la prueba porque no hay sistema de corrección en las bases”(ESCUCHAR ENTREVISTA)





Ángel Galindo, el abogado madrileño de los recurrentes, ha asegurado que "la última sentencia del Tribunal Supremo fija la siguiente doctrina: en una prueba Psicotécnica para la que las bases de la convocatoria establezcan que se califique de apto o no apto, el tribunal calificador debe fijar con anterioridad a la prueba y hacerlo público, la puntuación que determina el apto.”





Ángel Galindo, también cree que "esta doctrina es de aplicación a todos los procesos selectivos (Policía Foral, CNP, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Guardia Canaria, Ertzaintza y Policías Locales). Los aspirantes tienen derecho a conocer, antes de realizar la prueba, con qué puntuación aprueban” ha concluido el letrado.

FIN AL EXAMEN DE ORTOGRAFÍA





Además, hoy la Policía Nacional ha informado que “mejorará los procesos selectivos de acceso a la Policía Nacional” y que “se eliminará la ortografía como prueba de selección”.





Recordamos, este mismo abogado agrupa la impugnación de las pruebas de ortografía de la promoción 36 que provocó cientos de recursos judiciales pendientes y que han supuesto la modificación por el Gobierno de las bases de la convocatoria en dicha prueba, fijando el 5 para aprobar. El abogado Ángel Galindo ha explicado en COPE Ávila que “es una victoria colectiva”, que “ya logramos el año pasado que se pusiera una nota de corte” y ahora la Policía Nacional ha retirado dicha prueba.