¿Quieres ser voluntario? Implícate con Cáritas Ávila

La ONG Diocesana de Ávila ha puesto en marcha su nueva campaña de captación de personas voluntarias, con la que quiere sensibilizar y animar a la sociedad abulense a implicarse en sus distintos programas de acción social.

Este 2025 tiene el lema “Implícate, personas que cambian el mundo”.

Cáritas ha recordado que “el voluntariado es el motor que da vida a sus proyectos y que, gracias a la entrega de tantas personas, cada año se acompaña a cientos de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social”.

“En Cáritas creemos que el voluntariado es una experiencia transformadora que no solo ayuda a quienes más lo necesitan, sino que también enriquece profundamente a quienes se implican. Es dar un poco de tiempo y recibir mucho más de lo que se entrega”, destacan desde la entidad diocesana.

Con el inicio del nuevo curso, varios programas de Cáritas necesitan incorporar nuevos voluntarios y voluntarias, con diferentes perfiles y horarios de colaboración, adaptados a la disponibilidad de cada persona.

Todas las personas interesadas en informarse o unirse como voluntarias pueden ponerse en contacto con Cáritas Diocesana de Ávila a través del teléfono 920.352.340 - Ext 2, el correo electrónico amartin@caritasavila.es o acudiendo a la sede de la entidad en calle san Juan de la Cruz 8, planta baja, en horario de atención al público.