El PSOE de Ávila explota el globo de la moción de censura con un “no rotundo” a PP y VOX

Se termina el culebrón de la moción de censura al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera con el NO del PSOE de Ávila.

Los socialistas dicen que no apoyarán ninguna moción de censura con el PP en la que entre VOX en la ecuación, “ni en el Ayuntamiento ni en ninguna institución de España”. Desde el PSOE de Ávila dicen no a esa propuesta presentada por el PP dado que tendría que ir firmada por el PP y por “la ultra derecha” y dicen los socialistas que ellos "no blanquearán nunca a VOX", tal como ha asegurado Eva Arias, portavoz socialista en el consistorio. (ESCUCHAR AUDIO)

Los socialistas han dejado claro que “no confiar en el alcalde no significa que confíen en el Partido Popular” dado que “no comparten el mismo modelo de ciudad” con los populares.

No ha gustado en las filas socialistas las declaraciones del portavoz del PP, Jorge Pato mostrandose "optimista" con la moción de censura.

De Por Ávila, dicen los socialistas, que no apoyan sus presupuestos municipales porque han incumplido los 3 acuerdos alcanzados con PSOE en las ordenanzas:

-Blindar los servicios sociales para bajar las listas de espera de Ayuda a Domicilio

-Puesta en marcha de Kedada 3.0

-Mesa de trabajo del carril bici