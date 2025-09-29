Primer pleno de la Diputación sin Ángel Jiménez tras 30 años; la institución ha recordado al diputado fallecido en agosto

Audio: El presidente Carlos García y el portavoz de Por Ávila, Oscar Jiménez

Hoy en el pleno de la Diputación ha tomado posesión Juana Robledo como diputada provincial de Por Ávila, pero ha sido un pleno que se recordará porque ser el primero desde hace 30 años sin el diputado Ángel Jiménez, fallecido este pasado mes de agosto a los 66 años de edad.

Pleno especial y emotivo en el que no han faltado las lagrimas y los aplausos para "Ángel Chamartín”.

Todos los portavoces y el presidente han tenido un recuerdo para el que fuera alcalde de Chamartín desde 1987 y diputado provincial desde 1995.

Así se referían Ángel Jiménez el presidente Carlos García y el portavoz de Por Ávila, Oscar Jiménez. (Escuchar audio).

La encargada de sustituir a Ángel Jiménez en el grupo provincial de Por Ávila ha sido la concejal de Navalperal de Pinares, Juana Robledo, quien hoy ha prometido el cargo.

mociones

En cuanto a las mociones al pleno, hoy se han discutido 5 propuestas: dos registradas por el PP, otras dos por PSOE y una por VOX.

Se ha aprobado la del PP (Abs. PSOE y voto favorable del resto) para instar al Gobierno a que defienda los intereses de los agricultores y ganaderos abulenses en Bruselas con la Nueva PAC.

También ha salido adelante la moción popular (contra PSOE y voto favorable del resto) para instar al Gobierno a que subvencione el 25% del precio del billete del autobús que une los pueblos del Tiétar con Madrid. En este punto, la oposición ha reclamado al PP que si tanto le importa el asunto subvencione con fondos propios el billete.

Se ha aprobado (Abst. Vox) que la Diputación destine 8.500 € para instalar las Stolpersteine, las conocidas como Piedras del Tropiezo, que recuerdan a las victimas del nazismo en los municipios de la provincia.

Propuesta que ha defendido la socialista, Josefa del Pozo, explicando que según un estudio del IES Jorge Santayana en la provincia, al menos, 65 personas pasaron por campos de concentración Nazi procedentes de 39 localidades abulenses.

Se ha rechazado (voto en contra de PP, VOX y dip. no adscrito y voto a favor de PSOE y XAV) la segunda propuesta del PSOE, en la que pedía reforzar el servicio de prevención y extinción de incendios forestales.

También se ha rechazado (Votaron si Vox, XAV y no adscrito y no PP y PSOE) la moción de VOX sobre la creación de un fondo provincial de apoyo a la natalidad.