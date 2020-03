La ONCE reabre su sede en Ávila

Después de diez años de su cierre, La ONCE volverá a abrir su sede en Ávila capital. Estará ubicada en el mismo lugar, frente al Jardín de San Roque, donde en estos momentos se está realizando una “reforma integral” del local, con la intención de volver a abrirlo al público a la vez que las sedes de Zamora, Segovia y Teruel, que también se vieron obligadas a cerrar hace una década. Esta nueva sede supondrá un incremento del 10% de empleo de La ONCE en Ávila, donde actualmente hay 50 trabajadores, Israel Pérez, delegado territorial de La ONCE en Castilla y León.

Precisamente la ciudad de Ávila volverá a ser protagonista de un Cupón de La ONCE, esta vez con la imagen de la Plaza de Abastos. Será el número del próximo 9 de marzo, de que saldrán a la venta 5,5 millones de décimos. Una nueva oportunidad de promocionar la ciudad y llegar, según el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera a 5,5 millones de personas.

Este décimo forma parte de la serie “Este es tú mercado”, formada por 52 cupones, en homenaje a los mercados municipales.