Ávila
Ávila

Las obras continúan: Ahora en la rotonda de San Vicente y C/ Humilladero

El Ayuntamiento de Ávila ha anunciado nuevas obras en el entorno de San Vicente, invertirán 540.000 euros

Foto: Ayto Ávila

Foto: Ayto Ávila

 Obras en Ávila

Redacción COPE Ávila

Ávila - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Ayuntamiento de Ávila acondicionará la rotonda de San Vicente y la calle Humilladero con una inversión de más de medio millón de euros, financiados con fondos europeos NextGenerationEu a través del Plan de Regeneración, Transformación y Resiliencia y dentro del Plan Impulsa Patrimonio, destinado por el Gobierno de España a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Servicios a la Ciudad del Consistorio abulense, Javier Ajates, ha visitado hoy la zona en la que se va a desarrollar una actuación que completará los trabajos que se han venido ejecutando en la calle San Vicente y en parte de la avenida de Portugal, con el objeto de mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento y de rehabilitar el pavimento de las calles, impulsando la movilidad peatonal y la accesibilidad con plataforma única en entornos patrimoniales.

obrasRotondaSanVicente_CalleHumilladero

Foto: Ayto. Ávila

obras Ávila

En este sentido, el Ayuntamiento de Ávila ha sacado a licitación estos trabajos que contarán con un presupuesto base de 540.000 euros y un periodo estimado de ejecución de seis meses y que incluirán actuaciones en pavimentos, accesibilidad, iluminación, mobiliario urbano o barandillas. También se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento y se renovarán las losas y adoquines de granito, además de adecuar la red de imbornales.

La intervención, entre otras actuaciones, implicará desmontar la rotonda de San Vicente actual para su posterior reconstrucción y mejora de la iluminación, mientras que, en la calle Humilladero, entre otros trabajos, se actuará en el acerado y en la calzada, que presenta deficiencias tanto en su configuración funcional como en su estado de conservación.

