Nuevos nombramientos pastorales del Obispo de Ávila

Monseñor Jesús Rico García, Obispo de Ávila ha procedido este verano a efectuar los distintos nombramientos y traslados que constituirán los nuevos destinos pastorales. Los titulares de estos oficios eclesiásticos tomarán posesión canónica de los mismos, en su mayoría, a lo largo del mes de septiembre.

CURIA DIOCESANA

D.Julián Alonso Zamorano.-nuevo secretario particular del Sr. Obispo

D. Luis Calos Hernández Herrero.-renueva como Director de la Oficina para la recepción de las denuncias referentes a conductas que podrían ser constitutivas de delitos de abusos sexuales y acompañamiento de las víctimas de la Diócesis de Ávila.

S.A.I CATEDRAL

D. Antonio Collado Montero.-renueva como Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral del Salvador.

CIUDAD DE ÁVILA

D. Julián Alonso Zamorano.-adscrito a las parroquias de San Pedro Apóstol y San Juan Bautista.

ARCIPRESTAZGO ALBERCHE

D. Carlos Marcelo Barvarino.-párroco de Burgohondo. Y administrador parroquial de Villanueva de Ávila, Navalacruz y Navatalgordo (con la comunidad cristiana de Navaquesera).

D. Francisco Javier Calvo Tolosa.-párroco de Cebreros. Y Administrador parroquial de El Hoyo de Pinares.

ARCIPRESTAZGO ÁVILA RURAL

D. Ramón Fernández Valdés.-párroco de El Fresno. Y administrador parroquial de Aldea del Rey Niño, Gemuño y Riofrío (con la comunidad cristiana de Cabañas).

ARCIPRESTAZGO MORAÑA

D. Hervé Plaza García.-párroco de Crespos (con la comunidad cristiana de Pascualgrande). Y administrador parroquial de Chaherrero, Collado de Contreras, Constanza (con las comunidades cristianas de Cabezas de Alambre y Jaraíces), Donjimeno y Viñegra de Moraña.

D. Edwin J. Hernández Ramírez.-Vicario Parroquial de la Parroquia de Santo Domingo de Silos y San Juan Bautista, de Arévalo.

ARCIPRESTAZGO BARCO-PIEDRAHÍTA

D. Federico Valverde Bellido.-párroco moderador in solidum de El Barraco de Ávila, El Losar del Barco (con sus anejos Navamorisca y El Barquillo), Encinares, La Horcajada (con su anejo Ríofraguas), San Lorenzo de Tormes (con su anejo Vallehondo), Becedas, Palacios de Becedas, Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela, Avellaneda, San Bartolomé de Békar, Gilbuena, Junciana, La Lastra del Cano (con su anejo Cardedal), Santa María de los Caballeros (con su anejo Carrascalejjo), Medinilla y Neila de San Miguel.

D. José Luis de Santiago Gómez.-párroco in solidum de El Barco de Ávila, El Losar del Barco (con sus anejos Navamorisca y El Barquillo), Encinares, La Horcajada (con su anejo Ríofraguas), San Lorenzo de Tormes (con su anejo Vallehondo), Becedas, Palacios de Becedas, Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela, Avellaneda, San Bartolomé de Béjar, Gilbuena, Junciana, La Lastra del Cano (con su anejo Cardedal), Santa María de los Caballeros con su anejo Carrascalejo), Medinilla y Neila de San Miguel.

OTROS

D. Rafael Sánchez Andreu.-estudios superiores en Roma.