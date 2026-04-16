El nuevo decreto de comedores escolares llega también a Ávila

Este mismo jueves entra en vigor el Real Decreto de Comedores Escolares o lo que es lo mismo la nueva Ley de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Promueve una alimentación más sana y real, dejando fuera los fritos y el azúcar. Potenciando la fruta y las verduras todos los días, el pescado entre una y tres veces a la semana, y la carne un máximo de tres días, solo uno de ellos carne roja. Cambios que van a notar los más de 3.000 alumnos que utilizan el comedor escolar en alguno de los 35 centros de Ávila y provincia que ofrecen el servicio.

introduciendo poco a poco los cambios

En COPE hablamos con Pablo Martín, director del Colegio Pablo VI, donde tienen servicio de comedor con cocina propia en el Centro. Pablo Martín nos ha explicado que ellos llevan introduciendo poco a poco los cambios desde que se conoció el borrador del Real Decreto y a día de hoy llegan con los deberes hechos.

Nosotros ya teníamos una dieta equilibrada y mediterránea" Pablo Martín Director Colegio Pablo VI

Insiste el director del Centro que “no es que antes tuvieran un mal programa de alimentación y ahora sea bueno” en el colegio, insiste en que “ya teníamos pescado varios días a la semana y una dieta equilibrada y mediterránea”.

Los principales cambios que los niños están notando es que ya no hay yogures de sabores y se han introducido más verduras. Afirma Pablo que "son cosas que les resulta un poco extrañas y cuesta acostumbrarles a estos nuevos sabores".

El servicio de comedor escolar forma parte de la propuesta educativa, en el colegio también se enseña a comer" Pablo Martín Director colegio Pablo VI

Afirma Pablo Martín que estos cambios suponen más “imaginación” para hacer los menús más atractivos y sobre todo “mucha paciencia” ya que el servicio de comedor escolar “forma parte de la propuesta educativa” y en el colegio también “se enseña a comer”.

Productos de proximidad y encarecimiento de los precios

Otro de los puntos que introduce el Real Decreto es que los productos deben ser “de proximidad” lo que supone un incremento económico de los productos que están intentado que no se refleje en el precio del servicio, según ha explicado Pablo Martín.

En todo caso, dice el director del centro que tener la cocina en el propio colegio “permite no depender de terceros y estar más cercanos a las necesidades de los alumnos y las familias”, aunque a la vez es una gran responsabilidad al ser el centro el responsable final.