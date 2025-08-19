COPE
Ávila
Ávila

El Mercado de Abastos de Ávila abrirá sus puertas en menos de un mes

El nuevo supermercado Día que ocupará este edificio del centro de la ciudad se va a inaugurar el próximo 3 de septiembre. Tres de los cinco comercios locales que desarrollaban allí su actividad, continuarán prestando servicio. 

Obras de construcción del supermercado Día en la zona centro de Ávila, en el Mercado de Abastos
Vídeo: COPE Ávila

Obras de construcción del supermercado Día en la zona centro de Ávila, en el Mercado de Abastos

Redacción COPE Ávila

Ávila - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

No sé si habrás observado últimamente mucho movimiento de escombros, maquinaria, material y personal que entra y sale del antiguo Mercado de Abastos. Y es que ya hay fecha para que se inaugure el supermercado Día que ocupará ese edificio, será en menos de un mes, el 3 de septiembre.

Nuevo Supermercado Día, en Ávila

COPE Ávila

Nuevo Supermercado Día, en Ávila

660 metros de construcción y una inversión de 1 millón 200 mil euros para la construcción de ese supermercado Día que ocupará el Mercado de Abastos.

Sí o sí, como han asegurado desde la dirección de este supermercado estará todo listo para su inauguración el próximo 3 de septiembre, justo un día antes del comienzo de las Jornadas Medievales.

Nuevo Supermercado Día, en el Mercado de Abastos de Ávila

COPE Ávila

Nuevo Supermercado Día, en el Mercado de Abastos de Ávila

Son 15 las superficies que Día tiene repartidas por nuestra provincia, 16 contando con esta. Sin embargo, la excepción en la construcción de este nuevo establecimiento en le centro de Ávila es la modificación de la imagen corporativa para incluir a los comercios locales.

De los cinco comercios que desarrollaban su actividad en el Mercado de Abastos, 3 formarán parte de este nuevo supermercado: la perfumería, la pescadería y la carnicería con la pollería.

Proyecto supermercado Día en el antiguo Mercado de Abastos
COPE Ávila

Sergio Cosme, ingeniero del proyecto

Por otra parte, Adolfo Suárez, director regional de supermercados Día ha puesto en valor que la apertura de esta nueva tienda generará 20 nuevos puestos de trabajo en Ávila.

Obras Plaza de Abastos, Ávila
COPE Ávila

Adolfo Suárez, director regional supermercados Día

El director regional ha anunciado también la apertura a finales de año de otra tienda Día a mayores de esta en la provincia de Ávila.

