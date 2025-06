Medio sueldo para pagar el alquiler: la realidad de los jóvenes abulenses

Said Elba de Infinity, consultores inmobiliarios

El problema de la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos abulenses y el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ya lo sitúa como la principal preocupación de los españoles.

Un dato: Los jóvenes abulenses ya tienen que destinar la mitad de lo que cobrar a pagar el alquiler.

La presión de los precios del alquiler sigue subiendo y en Ávila, de media, el alquiler asciende a los 700 euros al mes. Con estos datos, los menores de 35 años abulenses ya tienen que destinar el 50% de su sueldo a la vivienda contando que el salario medio de esta franja de edad es 1.400€ en la provincia y el alquiler medio de 700€ al mes.

Lo ha explicado en Herrera en COPE Ávila, Said Elba de Infinity, consultores inmobiliarios. (Escuchar audio)

Ante esta situación, Said Elba ha explicado que cada vez más personas se ven obligadas a vivir en pisos compartidos.

Algo que antes en Ávila era una situación para estudiantes de la Escuela de Policía, de las academias o de las Universidades abulenses, y a la que ahora se ven abocados jóvenes trabajadores.

¿Comprar o alquilar?

Con esta situación en los alquileres este asesor inmobiliario ha explicado en COPE que “lo mejor a largo plazo es comprar la vivienda” pero el gran problema sigue siendo ahorrar para la entrada, en Ávila se necesitan unos 30.000 euros para meternos en una hipoteca.

Eso si, superado este obstáculo la hipoteca media se sitúa en 300€ al mes, (Menos de la mitad del precio del alquiler por el mismo piso).-

Este experto ha denunciado que los jóvenes abulenses no suelen recurrir a las ayudas a la compra como la que está vigente de la Junta de Castilla y León que te financian hasta el 97% del precio de compra de la vivienda pero ha dicho que no sabe si “por desconocimiento” pero los jóvenes no conocen estas opciones.´