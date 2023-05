Josué Aldudo "Nuestra Tierra no es una escisión del Partido Socialista"

Este miércoles en Cope Ávila hemos iniciado ronda de entrevistas con los candidatos que aspiran al Ayuntamiento de Ávila. Por nuestros estudios pasarán entre esta semana y la que viene los siete candidatos. Hoy ha sido el turno de Josué Aldudo Batalla, candidato por Nuestra Tierra.





Aldudo ha subrayado que Nuestra Tierra no es una escisión del Partido Socialista, pese a que muchos de sus creadores e integrantes son ex socialistas expulsados del Partido. No considera Josué Aldudo que Nuestra Tierra vaya a hacer daño al PSOE restándole votos, porque insiste que “el daño ya está hecho a raíz del denunciado proceso de primarias”.









El objetivo de Nuestra Tierra es “entrar en el Ayuntamiento de Ávila con toda la fuerza que nos den los ciudadanos” para poder “ser partícipes de las decisiones que se tomen.





Para ello asegura que cuenta con un equipo de personas “comprometido con la ciudad y que abarca a casi todos los sectores de la población”.





Sobre pactos y llaves de gobierno, Aldudo se ha mostrado dispuesto a sentarse a hablar con todos los grupos políticos llegado el momento a excepción de Vox.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entre las propuestas de su programa electoral, Josué Aldudo se ha comprometido a trabajar para solucionar el problema de abastecimiento del agua, sacar los nuevos pliegos de los servicios de basuras y de autobús urbano, acondicionar el parque de El Soto, y poner solución a la Relación de Puestos de Trabajo, la famosa RPT, del Ayuntamiento.





En esta entrevista hemos podido conocer algo mejor a Josué Aldudo a través de una test rápido más personal. El candidato de Nuestra Tierra nos ha dejado además “la quiniela” de cómo cree él que quedará constituido el Ayuntamiento de Ávila a partir de las elecciones del 28 de mayo. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.