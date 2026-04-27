Iglesia en Castilla impulsa su transformación desde Ávila

La conversión pastoral y el fortalecimiento del encuentro con Cristo; la renovación del estilo pastoral para ser una Iglesia más cercana y la reforma de las estructuras evangelizadoras, van a ser los tres principales temas que se abordarán en la Asamblea eclesial de Iglesia en Castilla que se va a celebrar este puente de mayo en Ávila y que reunirá a más de 300 representantes de las nueve diócesis de castilla.

"renovados para la misión"

Este encuentro tiene como meta discernir los caminos para la renovación de la misión" Monseñor Jesús Rico Obispo de Ávila

Un encuentro que llevará por lema “Renovados para la misión” y que recuerda que la principal tarea de la Iglesia es la evangelización, como ha explicado el obispo de Ávila, monseñor Jesús Rico. Un reto en una sociedad cada vez más secularizada. Es por eso que este encuentro “tiene como meta discernir los caminos para la renovación de la misión”, ha señalado el prelado.

Monseñor Rico ha señalado como principales objetivos de esta Asamblea los de “impulsar una Iglesia más viva y participativa”, así como “buscar las respuestas evangélicas a la situación actual y concretar las decisiones pastorales que ayuden a la evangelización”.

encuentro pionero

Se trata de un encuentro que, como ha explicado Jorge Zazo, vicario de Pastoral de la diócesis de Ávila, es “pionero” ya que la de “Ávila será la primera Asamblea Sinodal que se celebre en España”.

00:00 Volumen Descargar Jorge Zazo, vicario Pastoral diócesis de Ávila. Asamblea Iglesia en Castilla

Zazo ha subrayado la necesidad de repensar las estructuras actuales de la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada, marcada además por la despoblación en el mundo rural y la falta de vocaciones. Este cambio de estructuras explica Zazo que abarcarían desde las propias parroquias hasta los colegios católicos, las hermandades y cofradías, hasta los santuarios.

gran presencia de laicos

Una de las novedades de esta asamblea será la participación de laicos, dos tercios de los asistentes. Una de ellas será Marta Benito, laica de la diócesis de Segovia.

“Somos la Iglesia de los bautizados, no la de los curas” Jorge Zazo Vicario Pastoral diócesis de Ávila

00:00 Volumen Descargar Marta Benito, laica de la diócesis de Segovia

Y es que como ha subrayado el vicario de pastoral de la diócesis de Ávila “Somos la Iglesia de los bautizados, no la de los curas”.

La Asamblea se desarrollará en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo en el colegio Diocesano de la capital.