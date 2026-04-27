De estudiante de mecánica a la élite de la competición: la oportunidad para trabajar en un equipo de carreras

La Cardoso Academy consolida su apuesta por la formación en el Motorsport con el lanzamiento de su nueva formación en Mecánica de Competición en Automovilismo. Este programa, dirigido por el expiloto de MotoGP José Luis Cardoso, representa la evolución de su exitoso curso de motociclismo, permitiendo a los alumnos trabajar directamente en la asistencia de un Toyota GR86 que competirá en la Copa GR, acercando así la formación al automovilismo profesional.

Del aula al circuito: una formación inmersiva

El modelo educativo de la academia se basa en la formación práctica y la conexión con el entorno profesional. Los alumnos viven la competición de primera mano en la GR Cup Spain, uno de los campeonatos monomarca más destacados del país. Allí, participan en la preparación y mantenimiento del vehículo del equipo Cardoso Racing, pilotado por Miguel Ángel Romero, quien también es alumno de la academia. Esta inmersión en un box es, según Cardoso, una experiencia en "un entorno único, superexclusivo, donde se respira la competición y hay una serie de valores y sensaciones que son indescriptibles".

Ese momento en el que no se puede fallar es para el que hay que estar preparado" José Luis Cardoso Director de Cardoso Academy

C.A. El equipo Cardoso Racing durante una ronda del Campeonato de Europa de Moto2.

La principal diferencia con un taller convencional es la presión del cronómetro. "Aquí jugamos en contra con el crono", explica Cardoso, refiriéndose no solo al tiempo en pista, sino a la rapidez con la que deben resolverse las situaciones imprevistas. "Es ese momento en el que no se puede fallar, es para el que hay que estar preparado y no cometer ningún error". Para gestionar esta presión, la academia cuenta con protocolos y un equipo docente que guía al alumno para transmitir "calma y tranquilidad" y asegurar que actúen de forma rápida y segura.

La actitud como único requisito

No es necesario tener conocimientos previos para acceder a la formación. Cardoso Academy ha diseñado "cursos starters" que preparan a los alumnos desde cero. Lo que sí es fundamental es la predisposición. "El requisito principal para nosotros y para todo lo que puedas desarrollar en la vida es obviamente la actitud", afirma Cardoso. "Tener ganas, pasión, ilusión por aprender, por crecer, por ser un profesional".

Tenemos la suerte de poder ofrecer una formación de diez" José Luis Cardoso Director de Cardoso Academy

C.A. Varios alumnos de Cardoso Academy se forman con material de primer nivel en sus instalaciones.

Esta filosofía es la que ha impulsado el crecimiento del centro, que en solo un año ha triplicado su número de alumnos y docentes. "Cuando tú quieres, tú lo consigues, nosotros, pues, tenemos la suerte de poder ofrecer una formación 10", destaca el gerente de la academia. "Buscamos la excelencia, y aquel que venga a buscarla, con nosotros la va a encontrar".

Matrícula abierta para el futuro del motor

La academia, centro homologado por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, ya ha abierto el plazo de matriculación para el curso 2026/2027. Además de los programas de competición, ofrece titulaciones oficiales como el Grado Medio en Electromecánica de Automóviles y el Grado Superior en Automoción, orientados a las necesidades del sector.

Los interesados pueden informarse a través de la página web o por teléfono. No obstante, José Luis Cardoso recomienda "hacer una visita al centro para conocer de cerca cómo son las aulas, cómo es el sistema de enseñanza y ver el espectacular taller". Las instalaciones se encuentran en el Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.