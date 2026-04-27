Iluminada Rosa, presidenta del centro Bonaparte para jubilados de Bilbao: "No hay derecho a lo que nos han hecho por jugar al bingo por 20 céntimos"

La parlamentaria del Partido Popular del País Vasco, Ainhoa Domaica, ha anunciado la presentación este jueves de una iniciativa legislativa para modificar la actual ley del juego con el objetivo de permitir nuevamente la práctica del bingo en hogares del jubilado y centros de mayores.

Domaica ha defendido que “la política tiene que estar para solucionar problemas, no para crearlos”, en referencia a la situación generada por la normativa vigente, una ley de 1991 desarrollada por un decreto de 2022 que, según ha señalado, ha provocado efectos no deseados en este tipo de actividades sociales.

La propuesta del PP vasco busca introducir una modificación “muy sencilla” que permita a las personas mayores jugar al bingo con cantidades simbólicas de dinero. Según ha explicado, esta actividad cumple una función social relevante, ya que favorece la relación entre los usuarios de estos centros, ayuda a combatir la soledad no deseada y genera espacios de convivencia.

La iniciativa será presentada este jueves en el Parlamento Vasco, donde el grupo popular apela al “sentido común” del resto de formaciones políticas para sacar adelante el cambio normativo. El objetivo, ha subrayado Domaica, es devolver “la tranquilidad y la seguridad jurídica” tanto a los mayores como a las entidades sin ánimo de lucro que organizan estas actividades. De salir adelante, podría entrar en vigor entre los meses de septiembre u octubre.

La parlamentaria ha insistido en que en estos casos no existe ánimo de lucro ni explotación económica, sino un uso social y recreativo del bingo en ámbitos como centros sociales, sociosanitarios o de ocio. Por ello, considera necesario corregir una situación que “no se debería haber producido nunca”.

Además, ha advertido de las consecuencias actuales de la normativa, que podría acarrear sanciones de hasta 60.000 euros para estas entidades. “Es un disparate”, ha afirmado, reclamando una solución que permita a los mayores retomar una actividad que “han hecho toda la vida” sin temor a posibles multas.

Carlos Molina PP pide al resto de partidos "sentido común" para permitir el bingo en centros de mayores

"no hay derecho"

Desde la asociación de personas mayores del centro Bonaparte del barrio de Santutxu, su presidenta, Iluminada Rosa, ha criticado el "problema muy grande" que han sufrido por jugar al bingo "y por 20 céntimos".

Según ha explicado, desde "siempre", los socios del hogar van "a jugar un ratito por la tarde" para "hacer amistad" con otras personas mayores. "Esto que han hecho con nosotros no tienen derecho de hacerlo", ha denunciado.

"Tenemos muchas otras actividades, pero por la tarde hay mucha gente mayor de 80 años que viene solo al bingo y que con un euro juegan esa hora y media", añade, para resaltar que aunque la actividad sigue adelante, desde que no se juega con esa pequeña cantidad, mucha gente ya no participa en ella.