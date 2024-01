Humo, caballos y hogueras: Así son las Luminarias en San Bartolomé de Pinares (Ávila)

Hoy es víspera de San Antón, por lo que esta noche se celebrará el “rito de purificación” de las Luminarias en San Bartolomé de Pinares.

Esta noche los caballos saltarán las hogueras por las calles de San Bartolomé de Pinares en esta tradición ancestral de purificación de los animales a través de las llamas y el humo. Lo ha contado en COPE la alcaldesa, María Jesús Martín. (ESCUCHAR ENTREVISTA)





Todos los asistentes tendrán que cumplir una serie de medidas de seguridad como no asustar a los caballos, no dejar a los niños sueltos o no cruzar las calles si hay humo, para no sufrir ni causar un accidente.-

Los actos comenzarán a las 9 de la noche.

A las21:00 horas, las campanas empezarán a repicar y todos los jinetes con sus caballos se concentrarán a las puerta del Ayuntamiento, al lado de la casa parroquial para que, como es tradicional en las Luminarias el párroco bendiga a todos los caballos que cruzarán las hogueras.

A continuación, las hogueras se encienden por las calles del pueblo y los mayordomos empiezan a recorrerlas con todo el séquito de jinetes con el objetivo de purificar a los animales con el humo del fuego.