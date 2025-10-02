El final de la campaña de hostelería causa una subida del paro en Ávila

El Sector Servicios hace que las cifras del paro en Ávila suban en 166 personas, hasta volver a rozar las 8.000 personas en las listas del SEPE. Exactamente septiembre cierra con 7.946 parados en la provincia.

La provincia de Ávila rompe en septiembre las tendencias en España y en Castilla y León. Mientras baja el paro en nuestra comunidad y en el total estatal, aquí en la provincia ha registrado una subida del 2,1% con esos 166 parados nuevos.

La curiosidad es que ha bajado el paro levemente en todos los sectores menos en el Sector Servicios.

En Servicios sube el paro en 176 personas, lo que aplaca la bajada en construcción (-4), industria (-9) y agricultura (-7). Los datos se contemplan con 10 nuevos parados en el sector de “Sin Empleo Anterior”.

Javier García, secretario provincial de UGT Ávila ha analizado el “lastre” que ha supuesto el sector servicios para los datos del paro en la provincia:

Audio: Javier García de UGT Ávila

También el secretario provincial de CCOO Ávila, José Alberto Novoa, ha “alertado” de esa dependencia de la estacionalidad del Sector Servicios para la economía de la provincia de Ávila. (Escuchar audio)

Para Novoa es una buena noticia que se instaure de forma obligatoria el registro horario en las empresas y desde CCOO ve “urgente” que se mejoren los convenios colectivos en sectores como “Hostelería”, “Comercio” y “Oficinas y Despachos” que están en negociación.