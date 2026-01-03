El Belén de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), donde "la gente se va a sorprender": 47 años de historia y casi 100 vecinos implicados

La localidad de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) se prepara para celebrar este fin de semana las últimas representaciones de su famoso Belén Viviente, una cita con 47 años de historia que se ha convertido en un emblema para el municipio. Con la participación de casi 100 vecinos, este evento está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Sergio García, alcalde del municipio, ha explicado en Mediodía COPE las claves de esta arraigada tradición.

Un 'parque temático' sobre la Natividad

El alcalde describe la experiencia como algo que sorprende a los visitantes por su gran dimensión. Se trata de un auténtico 'parque temático' que congrega a unas 2.000 personas en cada pase. La representación, de aproximadamente una hora, narra desde la Anunciación a los pastores hasta la huida a Egipto, pasando por la adoración de los Reyes Magos.

La gente, cuando llega, si no lo ha visto, se va a sorprender de la dimensión que tiene" Sergio García Alcalde de Cabezón de Pisuerga

Una vez finalizada la parte escénica, el público tiene la oportunidad de pasear por el recinto y ver de cerca los talleres artesanos, como la fragua, la panadería o la alfarería, apreciando el trabajo de los figurantes. "La gente, cuando llega, si no lo ha visto, se va a sorprender de la dimensión que tiene", ha destacado el regidor.

Últimas entradas a la venta

Las últimas funciones de esta 47ª edición tendrán lugar el sábado a las 19:00 horas y el domingo a las 13:00 horas. El alcalde ha indicado que "quedan pocas" entradas, las cuales se pueden adquirir de forma anticipada en las páginas web del 'Belén viviente cabezón' o del propio Ayuntamiento de Cabezón. El precio es de 2 euros, una recaudación destinada a la Asociación Amigos del Belén para la mejora continua del evento.

Un motor para el municipio

El Belén es un 'buque insignia' para Cabezón y un motor de dinamización para el municipio y la comarca, según García. El evento, que nació por iniciativa del párroco Miguel Gallego, ha crecido gracias al trabajo de la Asociación Amigos del Belén. El consistorio aspira ahora a que sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento al esfuerzo de generaciones de vecinos.