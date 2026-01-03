Ingresa en prisión por maltratar a su pareja e intentar obligarla a drogarse en La Rioja: Encerrada en el baño con su hija por miedo

Una intervención de la Guardia Civil contra la violencia de género destapa un delito contra la salud pública en La Rioja

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 48 años, vecino de Villamediana de Iregua, como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja y otro contra la salud pública. Al detenido, de nacionalidad española, ya le constaban antecedentes por malos tratos en el ámbito de la violencia de género hacia una pareja anterior.

La actuación se ha iniciado la tarde del pasado día 27, tras una llamada de alerta al teléfono 062 de la Guardia Civil. En ella, una mujer informaba de que su pareja había consumido drogas y se encontraba en un estado muy alterado y violento dentro de una vivienda en el Camino Viejo de Villamediana de Iregua.

A su llegada, los agentes han escuchado gritos y han observado a una mujer en un evidente estado de nerviosismo que pedía ayuda. La víctima ha manifestado sentir miedo y ha señalado que su pareja no le permitía salir de la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, las unidades de Seguridad Ciudadana han accedido al domicilio. Tras asegurar al hombre en una zona separada para garantizar la protección de la víctima, los agentes han auxiliado a la mujer y a su hija menor de edad, que se encontraban encerradas en el baño.

Consumo delante de su hija

En su testimonio, la mujer ha explicado que su pareja había comenzado a consumir sustancias estupefacientes delante de ella y de su hija. Al negarse ella a participar, el hombre se mostró violento e intentó inmovilizarla para obligarla a probar la droga. La víctima expresó también su profundo temor, ya que su pareja consumía estas sustancias de manera habitual.

Un arsenal de droga para Navidad

Durante la inspección de la vivienda, los agentes han localizado restos de 'speed' y marihuana que evidenciaban un consumo reciente. Posteriormente, han encontrado una bolsa con 534 gramos de 'speed' oculta en el fondo del congelador y, en un cajón, un bote con 'cocaína rosa' (tusi), pastillas de éxtasis, marihuana y cristal.

El 'speed' intervenido, presuntamente destinado a la venta durante las fechas navideñas, podría haber generado 2.144 dosis con un valor en el mercado de 24.765 euros. Tras la detención y la atención sanitaria a la mujer y su hija, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido.