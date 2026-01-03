La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia recibe el 2026 con un concierto benéfico en Cartagena

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) da la bienvenida a 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo, que tendrá lugar este sábado, 3 de enero, en el Auditorio El Batel de Cartagena. El evento contará con la participación del tenor Juan Antonio Sanabria y la dirección de Manuel Hernández-Silva.

Un evento con fin solidario

Este concierto tiene un fin benéfico, ya que la recaudación íntegra de la taquilla se destinará al Centro Multidisciplinar 'Leire González Díaz', gestionado por la Asociación D'Genes.

De Rossini a los valses de Strauss

El programa del concierto incluye piezas tan conocidas como la obertura de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, y la Danza húngara nº 1, de Johannes Brahms. Además, no faltarán los tradicionales valses y polcas de Johann Strauss, como El Vals del Emperador, El bello Danubio azul o Tris-Tras.

Las entradas están a la venta tanto en las taquillas del auditorio, en horario de lunes a sábado de 10:00 a 15:00 horas, como en la página web oficial del auditorio.