Esto es lo que ha decidido la Comisión de Patrimonio sobre los hornos medievales de la Plaza Ajates

Ya existen novedades en cuanto a qué es lo que pasará con los hornos medievales que salieron a la luz el pasado mes de abril durante los trabajos de las rampas mecánicas de la Plaza Ajates.





Este jueves se ha reunido la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León a fin de determinar el futuro de estos hallazgos arqueológicos. Se trata finalmente de un horno múdejar ya al descubierto y un segundo horno del que hay constancia pero que no ha sido destapado. Además han aparecido nueve estructuras relacionadas con el funcionamiento de estos hornos destinadas principalmente a deshechos y a cenizas que después se reutilizaban para la actividad textil de la ciudad.





¿Y qué es lo que finalmente ha determinado la Comisión de Patrimonio?





La Comisión de Patrimonio ha concluido la obligatoriedad de conservar y consolidar estos hornos mudéjares, ahora bien, la decisión de cómo hacerlo correspondería al Ayuntamiento de Ávila que podría decidir ponerlos en valor para ser visitados o por el contrario volverlos a tapar, como ha explicado el jefe del Servicio Territorial de Cultura, Alejandro Nuñez (ESCUCHAR).









En el caso del segundo horno del que se tiene constancia, de no llevarse a cabo “movimientos de tierra” podría conservarse en las mismas condiciones que hasta la fecha.





En cuanto a las nueve estructuras encontradas, aunque su valor sería diferente, la comisión de Cultura si considera importante su mantenimiento y conservación por la información complementaria que aportan sobre el funcionamiento de estos hornos.

El director del Museo Provincial de Ávila, Javier Jiménez Gadea, ha destacado la importancia de estos hallazgos por toda la información que ofrecen sobre la actividad cotidiana y económica de la ciudad (ESCUCHAR).





El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, ha señalado que ahora corresponde al Ayuntamiento elaborar un proyecto modificado de la obra al objeto de “preservar lo encontrado”. Aunque la decisión final de cómo preservar estos restos corresponde al Ayuntamiento, apunta el delegado que la Comisión de Patrimonio considera se está ante “una enorme oportunidad y su puesta en valor sería conveniente” (ESCUCHAR).









Aunque el Ayuntamiento no tiene un plazo fijado para presentar esta modificación del proyecto y su proyecto de consolidadación, destacan desde la Junta que sería conveniente hacerlo “a la mayor brevedad posible” para que los restos no sufran ningún deterioro y la obra no se demore más de lo necesario.