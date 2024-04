Emprender con éxito: La Fundación Tatiana nos da las principales claves

¿Tienes una idea de negocio y no sabes como ponerla en marcha? Emprender y ser el dueño de tú propia compañía puede dar mucho vértigo al principio, sobre todo si no sabes por donde empezar, pero si en el camino cuentas con alguien que te acompañe, el proceso puede ser algo más sencillo. En Ávila la Fundación Tatiana lleva ocho años ayudando a emprendedores a poner en marcha sus propios negocios. Por sus programas de emprendimiento han pasado unas 500 personas con más 300 proyectos, no sólo de Ávila sino de todo el territorio nacional, con un 60 por ciento de éxito.





Daniel García-Moreno, responsable de Emprendimiento de la Fundación Tatiana nos ha explicado en COPE con una metáfora como funciona su programa de emprendimiento: “es la red que se encuentra debajo de la cuerda floja del circo”. Ellos dan las herramientas necesarias a los emprendedores para cruzar esa cuerda. Y es que destaca García-Moreno que “mucha gente tiene buenas ideas, pero poca tiene buenos proyectos, “el salto de la idea al proyecto es cuando esa idea resuelve un problema de forma eficaz y es realizable”, el éxito llegará después “cuando alguien sea capaz de pagar por resolver ese problema”.









Según Daniel García-Moreno para emprender se necesita “un poco de dinero y mucha suerte”, pero además tener claro que a lo largo del proceso se va a “fallar mucho” y que “hay que dedicarle mucho de nuestro tiempo”.









Insisten desde la Fundación Tatiana que los inicios no son nada fáciles, con el proyecto ya en marcha hay un tiempo de entre dos y tres años, conocido en economía como “el valle de la muerte”, en el que aunque tendrás ingresos, no verás beneficios, lo fundamental “en este tiempo de gran desgaste es resistir”.









Advierte Daniel García-Moreno que “quien quiera emprender sin capacidad de resistencia, sin un poco de ahorro personal y tolerancia al fracaso continuo a medio plazo no esta preparado, por lo que es mejor que trabaje por cuenta ajena”.

Recuerda García-Moreno que por sus programas han pasado grandes emprendedores que ahora incluso forman parte de Forbes, pero también pequeños emprendedores que desde sus territorios, pueblos y pequeñas oficinas generan riqueza y trabajo, y son también empresas exitosas.