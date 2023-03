La Diputación pedirá más “flexibilidad” para adaptar la FP a las necesidades de la provincia de Ávila

Unos 2.300 alumnos estudian este curso Formación Profesional en la provincia de Ávila, son unos estudios con gran salida profesional; Diputación instará al Ministerio y a la Junta a tener más “flexibilidad” para adaptar los grados que se ofrecen en la provincia y que sean acordes con las necesidades de nuestras empresas.-





En la jornada de hoy se ha celebrado el pleno de marzo en la Diputación de Ávila, solo se ha discutido, y APROBADO, 1 moción.

Ha sido la propuesta registrada por los 7 D.N.A. (Muñoz, Encinar, Aparicio, Sánchez del Río, Llamas, Pérez y Martín), y que ha salido adelante por 23 votos a favor (PP, Xav, Cs y LOS 7 D.N.A.) y 2 abstenciones (PSOE)





Gracias a esta moción, la Diputación “instará al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a la Junta de Castilla y León para solicitar la revisión de los ciclos formativos de FP que se imparten en Centros Educativos de la provincia con el objetivo de adaptarlos a las necesidades del mercado laboral”.

Una moción presentada por el diputado Alberto Encinar (ESCUCHAR AUDIO)





Por cierto, ha sido una proposición que han presentado los 7 Diputados NO Adscritos pero siend personas que pertenecen al partido Nuestra Tierra, han defendido la moción como Diputados No Adscritos (D.N.A.) porque su partido no forma parte de la Institución provincial aunque han actuado como grupo.

El presidente de NT Pedro Muñoz y el secretario general Roberto Aparicio han tomado la palabra para contestar a la portavoz del PSOE, Mari Ángeles García Salcedo quien proponía quitar al ministerio de la moción. Han afeado a García Salcedo a hacer "seguidismo del PSOE y sus Ministerios", y le han instado a "presentar mociones" y a trabajar por la provincia.

García Salcedo ha contestado que no deben mezclar su expulsión del PSOE por “intereses personales” con temas relacionados con Educación.