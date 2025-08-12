COPE
Un detenido como presunto autor del incendio del Barranco de las Cinco Villas (Ávila)

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunto autor del incendio de hace 15 días en el Barranco de las Cinco Villas

Foto incendio Mombeltrán
Foto: archivo COPE

Audio: Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

La Guardia Civil detiene a una persona como presunto autor del incendio de hace 15 días en el Barranco de las Cinco Villas, junto al municipio de Mombeltrán en la provincia de Ávila.

Un incendio que desde el primer momento se apuntó a que podría haber sido intencionado y esta mañana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha informado que ya hay un detenido. (Escuchar audio)

Recordamos es un fuego que aún no se da por extinguido de forma definitiva, que todavía está en perimetración pero en el que las llamas habrían quemado más de 2.200 hectáreas en una zona que ya sufrió un gran incendio forestal en 2009.

