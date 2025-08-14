Denuncian a un vecino por intentar quemar el edificio a grito de “el fuego lo purifica todo” en El Barco de Ávila

Audio: Vecino del edificio desalojado por el humo en El Barco de Ávila

Susto mayúsculo en un edificio de El Barco de Ávila situado en la Avenida de Cervantes, cuando un incendio en una vivienda obligó a desalojar todo el bloque a causa del intenso humo. A consecuencia de este incendio, 3 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, como ha confirmado el 112CyL. Son tres hombres de 27, 34 y 36 años. Además una señora de 75 años fue atendida por un ataque de ansiedad.

Uno de los vecinos ha contado en COPE Ávila el miedo que se vivió en un edificio en el que viven, en su mayoría personas mayores. (Escuchar audio)

Además este vecino ha explicado en COPE que todo el vecindario sospecha que el incendio ha sido intencionado por parte de otro de los vecinos, dado que ya les había amenazado anteriormente con quemar el edificio.

No solo eso, esta persona, nos ha contado, lleva años haciendo la vida imposible al resto de vecinos del edificio, con insultos, agresiones y amenazas.

Los vecinos creen que el causante del fuego, debería estar institucionalizada por sus problemas de salud mental y no vivir “solo”.

Foto: Ayto de El Barco de Ávila Incendio en El Barco de Ávila

Los hechos están denunciados ante la Guardia Civil y ya tiene conocimiento la autoridad judicial competente, tal y como ha confirmado la propia Guardia Civil de Ávila a COPE.

Este varón de unos 47 años ha sido trasladado al hospital de Ávila, no por afectación al humo si no por otro tipo de patologías previas.

Además, el Ayuntamiento del municipio también tiene constancia de esta denuncia vecinal.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.01 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido el aviso del incendio en el que, en principio, no había personas heridas, aunque los alertantes habían solicitado asistencia sanitaria en el lugar de forma preventiva.

El 112 ha informado del suceso a los Bomberos de Ávila y de la Diputación de Salamanca, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado un equipo médico de la zona y una UVI móvil.

Finalmente, Sacyl ha atendido en el lugar a cuatro personas por intoxicación de humo, tres varones de 27, 34 y 36 años que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Punto de Atención Continuada (PAC) de Barco de Ávila y un varón de 59 años que ha rechazado traslado.