"Cacerolada" al consistorio de La Cañada por "la falta de transparencia" en la gestión del suministro de agua

Con la oleada de incendios lo que preocupa ahora es el abastecimiento y calidad del agua. Precisamente la falta de ambas es lo que denuncian los vecinos de La Cañada, pedanía de Herradón de Pinares quien han convocado mañana martes una cacerolada para denunciar la situación crítica dicen, que están atravesando en cuando al suministro y calidad del agua en los últimos años.

¿Cuál es el origen de todo este asunto? El problema surge en que La Cañada se abastece de una balsa que requiere de una depuradora para que el agua sea apta para el consumo del pueblo y que ahora está siendo tratada través de una potabilizadora.

Tras años de quejas sobre la calidad del agua, los vecinos piden al consistorio el cambio de esa potabilizadora a una depuradora que garantice la salubridad. ¿Cuál ha sido la respuesta del consistorio? Que no hay dinero debido a una deuda arrastrada por el anterior gobierno.

Nuria Liébana, vecina de La Cañada ha contado en COPE que esa deuda no existe. Ahora, asegura Nuria, los vecinos se preguntan dónde está el dinero de la subvención para gestionar este cambio.

Nuria ha denunciado también los graves problemas de salud a los que se enfrentan los vecinos ya que el ayuntamiento, durante varios años no ha informado a la población de que el agua de La Cañada no es potable para su consumo llegando a estar contaminada en varias ocasiones durante los años 2018 y 2023 por bacterias nocivas para la salud.

Con la cacerolada de mañana a las 12 de la mañana, los vecinos y vecinas reclaman transparencia, soluciones urgentes y gestión responsable del suministro de agua que continúan además pagando como si el agua fuese apto para el consumo.