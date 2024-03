Alejandro Reveriego: "Una donación de sangre puede salvar la vida de tres personas"

¿Sabías que cada vez que donas sangre puedes ayudar a salvar tres vidas? Una donación tan sólo requiere diez minutos de tú tiempo y una bolsa con unos 450 centímetros cúbicos de tu sangre.





Todo esto nos lo ha explicado hoy en COPE Ávila, Alejandro Reveriego, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, quien ha destacado que cualquier persona sana de entre 18 y 70 años que pese más de 50 kilos y no tenga, ni haya tenido ninguna enfermedad transmisible por la sangre puede ser donante. En estos momentos la Hermandad esta intentando concienciar a los más jóvenes. El objetivo no es que donen sólo una vez, sino lograr una fidelización.









Recuerda Alejandro Reveriego que todos los días los hospitales de Castilla y León necesitan 450 donaciones y destaca que la sangre “tiene la vida muy corta” por lo que es necesario ir renovando las reservas constantemente.









La Hermandad de Ávila cuenta con unos 5.000 donantes activos y el objetivo es alcanzar este año las 6.000 bolsas de sangre. Ávila se encuentra en la media nacional de donaciones con una ratio de 35 donaciones por cada 1000 habitantes.





A día de hoy se necesitan donantes de A+ de forma inmediata ya que las reservas están en nivel rojo, pero también en nivel amarillo está el grupo de 0-





Se puede donar en el punto fijo del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles que está abierto los martes y los jueves por la tarde de 15,00 a 22,00 horas y los miércoles por la mañana de 10,30 a 15,00 horas.