CEOE Ávila reconoce a los empresarios del año en sus Premios Empresariales 2024

Esta tarde-noche, la patronal de CEOE Ávila reconocerá a los empresarios del año en sus tradicionales premios Empresariales, unos premios que desde 1993 ya han galardonado a 141 empresas y 15 entidades de la capital y la provincia.

Este 2024 la Empresa abulense del año es elGrupo Cervera motor

Además, este año los premiados son:

-Proyecto Sostenible: Fundabem

-Trayectoria empresarial: Alimentación La Marina

-Impulso Abulense: Ávila Tecni-papel

-Compromiso Rural: Asador Los Canteros de Mingorria





En Herrera en COPE Ávila, el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, nos ha explicado que esto no es como los Oscar o los Gramy, nos ha dicho, que aquí lo que se premia es la “trayectoria”. (ESCUCHAR ENTREVISTA)

En el acto (20:00h en el Lienzo Norte) también se pondrán las insignias de plata y oro a antiguos miembros de CEOE que se han jubilado en 2023.

Entrega de premios

Los empresarios galardonados recogerán su reconocimiento en el acto de entrega de los Premios Empresariales de CEOE Ávila, que este año se celebra el miércoles 12 de junio en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a partir de las 20 horas.

Se ha cursado invitación a los empresarios asociados para que asistan, y será imprescindible confirmar asistencia y retirar la entrada para asistir.

Como novedad, este año la estatuilla conmemorativa del premio ha sido diseñada y confeccionada por la empresa abulense Nagami.

Los Premios Empresariales de CEOE Ávila cuenta con el patrocinio principal de Caixabank, así como el de Ayuntamiento de Ávila y Diputación de Ávila, instituciones que dan nombre a sendos premios, y este año se suma la colaboración de Feníe Energía, OH Publicidad y CocaCola Europacific Partners.

PREMIO AL PROYECTO SOSTENIBLE: FUNDABEM VERDE

Por su compromiso medioambiental y social, su dedicación a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y su innovación en la puesta en marcha de proyectos empresariales basados en la integración y en la sostenibilidad.

PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL: ALIMENTACIÓN MARINA

Por representar la esencia del comercio de proximidad tradicional, superar el medio siglo de atención cercana y personalizada al cliente y apostar por los productos agroalimentarios de calidad de Ávila como sello diferenciador de su establecimiento.

PREMIO AL IMPULSO ABULENSE – AYUNTAMIENTO DE ÁVILA: ÁVILA TECNI-PAPEL

Por la capacidad de la empresa para crecer a lo largo de su historia, adaptarse a las nuevas demandas del mercado con la implantación del reparto a domicilio, el comercio online y la ampliación de su oferta de producto, siempre manteniendo una atención personalizada al cliente.

PREMIO AL COMPROMISO RURAL - DIPUTACIÓN DE ÁVILA: ASADOR LOS CANTEROS

Por su apuesta por el medio rural y por la gastronomía tradicional abulense, su compromiso con los productos agroalimentarios locales y su capacidad de combinarlo con la innovación en la implantación de una línea de quinta gama.

PREMIO EMPRESA ABULENSE DEL AÑO – CAIXABANK: GRUPO CERVERA

Por su liderazgo en el mercado automovilístico de Ávila, su eficiente gestión empresarial y su constante innovación y crecimiento como empresa familiar arraigada al tejido empresarial abulense. Además, concurre al Premio CEOE Castilla y León 2024.

INSIGNIAS Y HOMENAJES

Además, como es habitual, en el acto de los Premios Empresariales se entregarán las insignias de CEOE.

En esta ocasión, estos son los ex miembros de CEOE galardonados: Insignias de Plata Ángel José Rodríguez Sanchidrián – ex presidente de la Asociación de Panadería de Ávila Antonio Padró Iglesias – ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Informática de Ávila (ADEI)

Este año, CEOE Ávila suma dos reconocimientos más, y rendirá homenaje a dos personas que han destacado por su implicación y compromiso con el tejido empresarial y sus años de servicio a la confederación: Ángel Iglesias Gutiérrez – 25 años como presidente de la Asociación de Industriales Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de Ávila (ADEPA) Avelino Fernández Fernández – ex secretario general técnico de CEOE Ávila (jubilado en noviembre de 2023)

En estas 19 ediciones, sumando los Premios CECALE de Oro instaurados en 1993, han sido reconocidas un total de 141 empresas y autónomos de Ávila y 15 entidades sociales.