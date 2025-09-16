Ávila será sede de la Liga de Naciones de Fútbol de Amputados

Ávila acogerá un evento internacional de deporte paralímpico: la Liga de Naciones de Fútbol de Amputados en la División B.

Esta competición se podrá ver en Ávila del 26 al 28 de septiembre en los campos del Santi Spiritu.

Evento internacional que se celebra por primera vez en España y que llega a Ávila gracias al patrocinio de la Junta de Castilla y León.

Participarán las selecciones nacionales de España, Italia, Francia, Georgia y Alemania.

Es un tipo de fútbol en el los jugadores de campo solo pueden usar una pierna – es falta si tocan el balón con las muletas - y en el caso de los porteros solo pueden utilizar un brazo, como ha explicado en la presentación del evento Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de deportes con discapacidad. (ESCUCHAR AUDIO)

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Foto: COPE Ávila Audio: Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de deportes con discapacidad.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física; Enrique Sánchez-Guijo, director general de Deportes de Castilla y León; Eduardo Jiménez, responsable de ‘Somos+’ de la Real Federación Española de Fútbol; Rafael Quirós, delegado en Ávila de la Federación de Fútbol de Castilla y León, y Carlos López, concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, ha presentado hoy esta competición .

partidos

El partido inaugural será el viernes a las 12 con un España – Alemania y habrá partidos durante el viernes y sábado en sesiones de mañana y tarde así como el domingo por la mañana.

El viernes a las 16.30 y las 18.30 horas, los encuentros entre Francia e Irlanda y el de Georgia y Alemania.

En la jornada del sábado, se disputarán los partidos entre Irlanda y Georgia (10h), España y Francia (12h), Irlanda y Alemania (16.30h), y Francia y Georgia (18.30h), mientras que, el domingo, los encuentros serán entre España y Georgia (09.30h), Alemania y Francia (11.15h). El partido de clausura será el España - Irlanda (13h).

La entrada es gratuita y los partidos de España se podrán ver en Teledeporte y en RTVE Play y toda la competición en la plataforma gratuita www.sipuedes.tv.

Convocatoria de la selección Española Foto: FEDDF

Se espera la llegada de 150 personas, entre deportistas, árbitros y organización.

El evento también incluye campañas de sensibilización y charlas en los colegios de Ávila para que los más pequeños conozcan este deporte.