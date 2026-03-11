El segundo debate en Castilla y León eleva el tono y agudiza el choque entre PP y Vox

El periodista de COPE Jorge Bustos ha analizado en 'Herrera en COPE Castilla y León' el segundo debate electoral, que ha supuesto un cambio de ritmo frente al anterior. Tras los retoques estéticos en los candidatos, como la corbata verde de Vox o la chapa del 'No a la guerra' del candidato socialista, el encuentro televisado en Castilla y León Televisión ha estado marcado por una mayor confrontación y un tono más elevado, según su reflexión.

El choque entre PP y Vox

El cuerpo a cuerpo ha alejado a PP y Vox. Según Bustos, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado para "poner pie en pared con los de Abascal" y ha cuestionado en voz alta la utilidad del voto a Vox, recordando el bloqueo persistente en Extremadura.

Una pregunta que, según el periodista, escribe el prólogo de la recta final de campaña. Jorge Bustos considera que Santiago Abascal "hoy debería dar réplica a la pregunta de: '¿Para qué sirve votar a Vox?'", dejando el interrogante en el aire.

La inmigración como punto de fricción

El mayor choque ha llegado al hablar de inmigración. Este es el motivo que, según ha recordado el analista, esgrimió Abascal para anunciar la salida del gobierno en 2024, en contra del criterio de su vicepresidente, Juan García Gallardo. En este punto, el PP defiende la inmigración legal, el PSOE la considera una solución para recuperar población y Vox atribuye a la población foránea la sobrecarga de los servicios públicos.

El papel del resto de candidatos

Respecto al resto de participantes, Bustos considera que Pollán (Vox) "se quedó descolgado una vez más porque no consiguió aterrizar en Castilla y León". Por su parte, el socialista Carlos Martínez "se enfundó por primera vez el rol de candidato", si bien desaprovechó la ocasión para ofrecer una alternativa, centrándose en el desgaste de Mañueco, quien, a juicio del periodista, fue "demasiado institucional".