El viento complica el incendio de Almorox en Toledo: hay evacuados y dos carreteras cortadas

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha subido de nuevo a situación operativa de nivel 1, tras bajar a finales de este jueves a cero por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Según la información publicada por el Infocam, desde primera hora hay movilizados 7 medios aéreos, 19 medios terrestres, y 64 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales. Además, colaboran en las labores de extinción medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Este reavivamiento del fuego ha coincidido con la noche, cuando ya no se podía operar con medios aéreos, que como ha informado el Infocam, ya han vuelto al trabajo en cuanto las condiciones de visibilidad se lo han permitido.

El incendio de Almorox se detectó por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 46 medios y 159 personas, según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales.

La Comunidad de Madrid ha ampliado sus efectivos destinados a colaborar con las labores de este incendio, donde ha enviado once dotaciones más, así como un bulldozer para "abrir cortafuegos".

Estos efectivos, se suman a los que ya fueron enviados ayer al inicio de este incendio y que, elevan hasta 20 las dotaciones terrestres, así como helicópteros y el citado bulldozer.

DESALOJADOS

Se tuvieron que desalojar a una veintena de personas que trabajaban en el alojamiento rural de la finca 'Los Enebrales', y según fuentes cercanas a COPE, eran trabajadores del propio alojamiento y han pasado la noche en estancias municipales.

La dureza del viento con las llamas ha obligado a trasladar a todos perros que estaban alojados en un hotel canino cercano, por prevención.

CARRETERAS CORTADAS

Según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) hay dos carreteras que de momento, están cortadas, se trata de la CM-1455 y la CM-1560, vías que unen Almorox con Paredes de Escalona y con la localidad madrileña de Cenicientos.