Los veterinarios españoles han logrado erradicar a lo largo de estos años una gran cantidad de enfermedades como la rabia, la fiebre aftosa, peste equina africana, peste porcina clásica, etc, además de tener controladas otras muchas como la brucelosis bovina o la tuberculosis bovina.

A pesar de esto, han sido los grandes olvidados en España, que no en el resto de Europa. De hecho en Alemania, donde la repercusión del coronavirus ha sido menor, la crisis la ha gestionado un veterinario y en el comité científico creado por la Comisión Europea y formado por expertos de distintos Estados miembros, se echa en falta la ausencia de España, a pesar de ser uno de los países con más casos y muertes de coronavirus en Europa, pero no faltan dos veterinarios (de 7 miembros en total). El alemán Lothar H. Wieler Y la holandesa Marion Koopmans.

Hablamos con Luis Alberto García-Alía, presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla-La Mancha:

"Lo lamentable es que nuestra profesión no haya sido utilizada conforme al conocimiento y la experiencia que tiene. En epidemiología la profesión veterinaria tiene en torno al doble de créditos que tiene la profesión médica, que se orienta a la atención de la persona y nosotros nos dirigimos al control de epidemias. No olvidamos que el gran científico europeo Louis Pasteur dijo que "el médico salvará la persona, pero el veterinario salvará a la humanidad".

"Hemos sido los grandes olvidados y nosotros no hemos dejado de trabajar para garantizar la seguridad alimentaria, la sanidad animal e incluso les hemos ofrecido nuestros laboratorios para hacer test PCR"

Y aunque en España no han contado con ellos, este colectivo sí ha colaborado desde el primer momento: "Hemos sido desde el principio servicio esencial y hemos garantizado la seguridad alimentaria en toda la cadena, no han faltado los veterinarios en los mataderos y tampoco en las industrias , por supuesto en las clínicas veterinarias que atienden a esos animales, que son en muchas ocasiones la única compañía de nuestros mayores, la salud pública, la sanidad y el bienestar animal. Y luego hay un asunto importante que son los diagnósticos veterinarios en laboratorios. Nos hemos ofrecido tanto al Ministerio de Sanidad como a la Consejería de CLM para que contaran con nosotros y nuestra maquinaria para hacer test diagnósticos, cuando tenemos más experiencia y trabajamos con colectividades, en un hospital se hacen 2 o 3 PCR al día para diagnosticar una tuberculosis, pero cuando hay una campaña de saneamiento animal, nosotros podemos hacer miles cada día . Fuimos generosos donando todos nuestros sistemas de protección, batas, guantes, mascarillas, nuestros respiradores, monitorizadores de anestesia... etc".

"El caso del hombre infectado por un visón es anecdótico y que sean estos animales el reservorio del virus una ocurrencia más de los portavoces del gobierno"

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha confirmado que el coronavirus es de origen animal aunque poco se sabe de la noticia que saltaba ayer donde un visón parece ser que había contagiado a una persona en una granja en Holanda. El director delCentro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón apuntaba que podría ser el reservorio original del virus del COVID-10. Una afirmación que García-Alía ha tachado de ocurrencia: " Esta es otra de las ocurrencias que lanzan algunos de nuestros representantes continuamente en televisión. Es cierto que hace un mes hubo una contaminación hasta en 4 granjas de Holanda donde los trabajadores fueron contagiados del coronavirus. Lo último que se ha conocido es que por primera vez en el mundo podría haber un contagio invertido. Es decir del animal al hombre, pero las circunstancias son anecdóticas con una explotación 100% positiva con contaminación en origen de persona a animales. Y la afirmación de que el visón pudiera ser el reservorio original del virus es una ocurrencia porque hay que habría que hacer muchos estudios para verificarlo".

"Sí que ha habido uno 8 gatos contagiados por sus dueños"

Sin embargo sí existen más estudios en cuanto el contagio de personas a gatos: "Esto está documentado desde el primer momento hubo experimentos en China, luego hubo casos de felinos en Francia, el caso de los tigres en EEUU, parece ser que los felinos son susceptibles de algunos síntomas con temperatura alta, pero nunca jamás se ha documentado la transmisión de los gatos a las personas. Sí ha habido como 7 u 8 gatos que han sido contagiados por sus dueños. En estos estudios también se ha demostrado que los perros no desarrollan la enfermedad, y los que no dieron infección fueron las aves ni los cerdos".

