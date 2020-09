"No es verdad que en los Centros de Salud no trabajemos. Es que estamos desbordados"

El Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha ha exigido en una nota oficial a las Autoridades Sanitarias de la región que pongan en marcha un Plan Integral para Atención Primaria con una dotación presupuestaria finalista suficiente para solventar la falta de personal sanitario.

En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" hemos hablado con el Dr. Raúl Calvo, secretario del Colegio Oficial de Médicos de CLM del cambio de modelo asistencial debido al coronavirus. Un modelo con el que parece que nadie está contento “Y es una pena, tenemos que poner los medios para solucionarlo. Es evidente para todos que teníamos que cambiar el modelo. Quiero dejar muy claro que no es verdad lo que se está diciendo y extendiendo por la población de que en los Centros de Salud no se está trabajando, estamos trabajando a destajo, con una falta de personal que llevamos arrastrando desde hace tiempo y que ahora se ha puesto mucho más de manifiesto y lo que ha cambiado es la fórmula de trabajar, en la que antes se iba a la consulta y ahora hay que concertar la cita para que no se nos junten los pacientes en las salas de espera y evitar el riesgo de contagio”.

A los profesionales de la Atención Primaria se les acumula el trabajo y necesitan más personal al margen de la contratación de 70 personas para la atención telefónica y 170 rastreadores más anunciada por el presidente regional, Emiliano García-Page "Evidentemente los rastreadores tenían que estar en la Atención Primaria, pero ahora se nos ha añadido la coordinación con los centros educativos y tenemos que hacer formación con las personas que van a ser responsables en estos colegios, por eso necesitamos músculo para sacarlo adelante".

Calvo denuncia que incluso utilizan sus propios teléfonos y vehículos "Los vehículos particulares los estamos utilizando de siempre en CLM, pero ahora tenemos la dificultad que si vamos a visitar a un paciente con posibilidades de estar contagiado, luego tenemos que desinfectarlo para no poner en riesgo a nuestras familias. Por otra parte no damos a basto con las líneas telefónicas que hay y muchas veces tenemos que utilizar nuestros propios teléfonos para hablar con los pacientes".

Por último piden a los ciudadanos que confíen en ellos "El trabajo de la Atención Primaria se ha basado siempre en la confianza de los pacientes hacía sus médicos y enfermeros más cercanos. Si perdemos esa confianza, si realmente la gente piensa que nosotros no estamos haciendo nada, que no estamos trabajando, que no estamos viendo enfermos y no se sienten bien atendidos, será el fracaso total de este sistema y nos llevaría al hundimiento del Sistema Público de Salud".

